Video muestra otra violenta acción de policías en Estados Unidos

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Mineápolis (EE. UU.) ha desatado una ola de protestas que se agudiza con el paso de los días. En ciudades de todo el país se han reportado manifestaciones y, con el objetivo de controlarlas, las autoridades han implementado toques de queda. En el marco de estas medidas, se conoció un nuevo caso de violencia injustificada en contra de una pareja de afroestadounidenses en Atlanta, al sureste de EE. UU.

Como reporta el medio local 'CBS 46', Keisha Lance Bottoms, alcaldesa de esa ciudad, informó el pasado domingo 31 de mayo su decisión de despedir a dos policías antidisturbios que fueron captados mientras agredían a dos estudiantes afroamericanos.



Messiah Young de 22 años y Teniyah Pilgrim, de 20, iban conduciendo a baja velocidad por una vía cuando fueron alcanzados por un grupo de uniformados que los hicieron bajar del vehículo en el que se encontraban. Según parece, su intención era hacer cumplir el toque de queda que empezaba a regir en esa ciudad a partir de las 9 p.m.

En el video se observa que ni Pilgrim, ni Young, que iba al volante, opusieron resistencia a la detención de los policías. Sin embargo, estos usaron un arma de electrochoque contra la mujer que iba en el asiento del copiloto y rompieron las ventanas del Mazda que manejaba Young, que también fue atacado con un 'taser'.



Sacaron a los dos jóvenes por la fuerza y los redujeron. El video se volvió viral y de inmediato despertó la indignación de la opinión pública. El procedimiento policial habría sido captado el sábado por la noche y fue compartido miles de veces por la ciudadanía.



Tal fue su impacto que Keisha Lance Bottoms y Erika Shields, la alcaldesa y la jefe de la policía de Atlanta, decidieron retirar de su cargo a dos de los policías que participaron de la detención.



"El uso excesivo de la fuerza nunca es un comportamiento aceptable"dijo la alcaldesa Bottoms durante una rueda de prensa. Además, la jefe de policía Shields remarcó que el video de la detención, en el que se observa a numerosos uniformados rodeando el carro de los jóvenes, se veía como algo "muy impactante".



El policía que usó el electrochoque contra Pilgrim, pasajera mujer, fue identificado como Mark Gardner y el que rompió el vidrio de Young se llama Lonnie Hood. El medio 'CBS 46' conoció un informe en el que el oficial Gardner relató lo sucedido.

Según él, estaban tratando de "asegurar" a la pareja cuando escuchó a otros oficiales decir la palabra "arma". Como no podía ver las manos de la mujer, optó por hacer uso de un electrochoque, que también fue aplicado en contra del conductor.



(Además: Acusan de homicidio a policía implicado en muerte de George Floyd).



"No estaba seguro de si ella o el conductor eran sospechosos de poseer a una pistola. Mi propósito al desplegar mi 'taser' era tener a la mujer bajo control. No presencié la violación de tráfico inicial o el crimen bajo el cual ella o su compañero masculino estaban siendo investigados ", dijo Gardner en su informe.



Teniyah Pilgrim fue detenida y dejada en libertad sin cargos. Messiah Young, por su parte, fue enviado al hospital Grady y dejado en libertad en la mañana del domingo. Inicialmente, iba a ser acusado de huir de la 'escena' y conducir con una licencia expirada, pero estos cargos fueron retirados.

