Asesinan a policía retirado que defendía de saqueos a local en EE. UU.

Durante una manifestación por la muerte del afroamericano George Floyd en la ciudad de San Luis, ubicada en el estado de Misuri (EE. UU.) un grupo de personas arremetió contra una casa de empeño. David Dorn, un ex policía, se enfrentó a los atacantes y recibió un disparo que le causó la muerte.

Su cuerpo fue encontrado en la mañana del martes 2 de junio. Dorn era un amigo cercano del dueño de la tienda y era quien revisaba el negocio siempre que se activaban las alarmas, según informa el medio estadounidense 'CBS'.



(Además: Jefe del Pentágono rechaza frenar protestas en EE. UU. con militares).



El momento en el que le dispararon quedó grabado en una transmisión de Facebook Live que mostraba a las multitudes que estaban participando de los saqueos. Sin embargo, el video fue eliminado de la plataforma.

En la noche del lunes y la madrugada del martes la violencia se recrudeció en San Luis. Los manifestantes atacaron a los policías con piedras y robaron negocios. Según reportan las autoridades, nadie ha sido arrestado por la muerte del ex policía, de 77 años.



(Le puede interesar: El riesgo que enfrentan manifestantes en EE. UU. de contraer el virus).



Aunque aún no hay sospechosos, la policía ya ofreció una recompensa de 40.000 dólares para quien dé información acerca de los individuos relacionados con el asesinato.



Por su parte, 'CrimeStoppers', una comunidad que permite compartir información anónima sobre delitos, también ofreció una recompensa de unos 10.000 dólares para quien pueda dar datos de los responsables.



Dorn había trabajado en la fuerza pública de San Luis durante 38 años, hasta su retiro en octubre de 2007. En 2008 se convirtió en jefe de policía de la ciudad de Moline Acres, también ubicada en Misuri.



Tim Fitch, el ex jefe de policía del condado de San Luis, recordaba a Dorn como un "verdadero servidor público". Además, señaló que tenía una dedicación especial a los jóvenes. "Quería verlos triunfar. Quería ser un modelo a seguir para esos hombres y mujeres jóvenes", señaló Fitch.



Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, expresó sus condolencias a los familiares del ex policía. Dijo que fue "brutalmente asesinado" por "despreciables saqueadores" y agregó: "Honramos a nuestros policías, tal vez más que nunca. ¡Gracias!".

Las manifestaciones en EE. UU. continúan creciendo. Y, aunque no es la regla general, se han visto brotes de violencia en alguna ciudades. (Foto tomada el pasado domingo frente a la Casa Blanca). Foto: EFE

La indignación que ha generado la muerte de George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minéapolis se ha expandido por cientos de ciudades en Estados Unidos. Pese a las medidas de distanciamiento social sugeridas para evitar lo propagación del nuevo coronavirus, que ha afectado especialmente a ese país, los ciudadanos se han congregado en las calles para protestar.



Trump ha señalado que detrás de las manifestaciones hay intereses políticos y hace constantes amenazas para atacarlas usando el ejército. Varios de sus funcionarios se han desmarcado de sus declaraciones.



(Siga leyendo: En fotos: las multitudinarias protestas por el crimen de George Floyd).



Ese es el caso de Mark Esper, jefe del Pentágono, quien manifestó, el pasado miércoles 3 de junio, que no comparte la postura amenazante de Trump.



"Tal opción de usar fuerzas militares activas en tareas policiales solo debería ser empleada como último recurso y solo en la las graves y precarias situaciones. Y no estamos ante una situación semejante en este momento", señaló el secretario de Defensa.

Tendencias EL TIEMPO