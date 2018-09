Protestan contra las 'Fake News' con una escultura de hielo

Una escultura de hielo con la palabra 'Truth' -'Verdad' en español- se derritió frente al capitolio de Estados Unidos este sábado, en una protesta contra la era de las Fake News bajo el gobierno de Donald Trump. Así mismo, el acto simbólico buscaba realizar un llamado dirigido hacia una mayor transparencia en los asuntos informativos.

'Truth be told' -que se diga la verdad-, de unos tres metros de ancho y dos de alto, es la sexta escutura de la serie 'Melted Away' -'Derretido', en español-, lanzada en 2006 por el duo de artistas LigoranoReese.



Marshall Reese y Nora Ligorano, ambos de 62 años, han colaborado en proyectos de arte por casi cuatro décadas, incluyendo tejidos con malla de fibra óptica, videos en relojes, espejos y libros. Sus otras esculturas temporales de hielo incluyen las palabras 'Democracy' - conocida en español como Democracia-, 'Economy' -Economía-, 'Middle class' -Clase Media-, 'The Future' -El Futuro- y 'The American Dream' -'El Sueño Americano', aquel que varios utópicos buscan en el país norteamericano-.



Los artistas decidieron instar a una mayor transparencia y honestidad a Washington "porque el hielo es un material que desaparece, es un momento urgente y la verdad realmente se está derritiendo", dijo Ligorano a la AFP, mientras la gente se reunía en torno a la escultura.

Poco a poco las letras fueron desapareciendo, sin embargo, el mensaje que querían transmitir los artistas, ¿sobrevivirá? Foto: Olivia Hampton / AFP

La T del medio, aquella que se refugía entre la fría 'U' que la custodia a la derecha y la congelada 'H' que la sostiene desde la izquierda, fue la primera en colapsar.



Luego la primera T y la R se desplomaron, quedando por un momento solo la U y la R, que luego también cayeron. El proceso de elaboración de la escultura y su derretimiento fueron transmitidos en streaming.



El viernes, los artistas organizaron una lectura de poesía con poetas de Washington, y el domingo se unirán a un panel de periodistas, comités vigilantes y otros creativos en "una cruzada para mantener la verdad".



"Es tanto una protesta contra Trump como un llamado a una mayor transparencia y una mayor honestidad", dijo Ligorano.

