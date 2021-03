Los fuertes comentarios racistas de una profesora a un niño de 12 años

Estados Unidos nuevamente es noticia por actos de racismo. En esta ocasión, una docente, en California, olvidó cerrar la sesión de clase en Zoom con uno de sus alumnos afroamericanos. Sin percatarse de que él y su familia la escuchaban, se burló del estudiante usando insultos raciales.



Según reporta 'The Orange County Register', la madre del menor, de 12 años, presentó una demanda en contra del Distrito Escolar de California y de la docente, por los comentarios ofensivos que hizo sobre ella y su hijo.



La profesora dictaba la clase de ciencias y fue identificada como Kimberly Newman. La mujer daba la asignatura al menor que está en sexto grado en la escuela Desert Willow Fine Arts, Science and Technology Magnet Academy, en la ciudad de Palmdale, en California.



Al parecer el joven presentaba problemas de acceso a la plataforma de estudios en línea y conectarse a las sesiones virtuales le era complicado. Debido a ello tenía algunos retrasos en la entrega de trabajos y reportes. Sin embargo, la docente le dijo que no se preocupara “que él ya estaba al día”.



Una vez dicho esto se dio por terminada la sesión; no obstante, Newman no cerró el aula virtual y durante 30 minutos se dedicó a insultar a su estudiante y a Katura Stokes, la madre del menor.



Al percatarse de la situación, la mujer afroamericana decidió grabar, desde el otro lado de la pantalla, la conversación que tenía la maestra con el que aparentemente era su esposo.



Vea acá la grabación:

Los comentarios racistas

Una vez terminada la clase, la maestra le mencionó a su compañero sentimental que era prácticamente imposible contactar a la madre del alumno y que, según ella, contestó "por primera vez en todo el año" tras confundir su número con el de una amiga.



"Quiero decir que esos padres son la clase de mierda que son. Negra, ella es negra. Son una familia negra", dijo la docente.



"Su hijo ha aprendido a mentirle a todo el mundo y poner excusas", continuó, "ya que le ha enseñado a poner excusas y a que nada es culpa suya. Eso es lo que hacen los negros". "Los blancos también lo hacen, pero los negros lo hacen mucho más a menudo", afirmó Newman.



Con la grabación en su poder Stokes se remitió a la dirección de la escuela, en donde al enterarse de lo que había pasado apartaron de sus funciones a la docente, quien días después decidió renunciar por su cuenta.



A pesar de esto la madre del menor sigue firme en su denuncia contra el distrito escolar. Según Neil Gehlawat, su abogado, el vídeo "claramente muestra que existen experiencias educativas desiguales para los estudiantes de las minorías". "



La Sra. Stokes buscó ayuda y a cambio descubrió que a su hijo lo estaban tratando injustamente por el color de su piel", afirmó.



