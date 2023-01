En redes sociales está circulando el video de un maestro de la Preparatoria Richmond, en California, Estados Unidos, golpeando brutalmente a un estudiante, quien presuntamente le propinó insultos racistas mientras que este se encontraba dictando una clase.



El suceso quedó registrado en un video tomado por una alumna de la institución, que está sirviendo como material probatorio de las autoridades para determinar qué fue lo que desencadenó el comentado suceso.

El profesor, identificado como "maestro Campbell", saca el estudiante del aula. Foto: Youtube: ABC7 News Bay Area

En la grabación se puede ver como el profesor toma de los hombros al joven y luego lo estrella contra el suelo, haciendo golpear su cabeza con algunos asientos que se encontraban cerca. Luego, lo levanta y lo saca del aula para evitar una nueva pelea.



Varios alumnos entrevistados por la cadena ‘ABC 7’, manifestaron que no están de acuerdo como el maestro manejo la situación, no obstante, también mencionaron que el educador era muy querido entre la comunidad estudiantil y están lamentando que haya sido despedido.



“Era un tipo genial desde que se sumergió en mis aulas", "Sí, no era sólo un maestro normal, estaba allí si lo necesitabas”, mencionaron algunos menores.



“Él es en realidad muy respetado por los estudiantes. A todo el mundo le cae bien. Lo único es que creo que lo pudo haber manejado de forma distinta”, dijo al medio el joven Rogelio Casillas.



Aún se desconoce si los familiares del menor involucrado presentarán cargos contra quien es identificado como el maestro Campbell. De igual forma, autoridades educativas del distrito tomaron la decisión de suspenderlo de sus labores en el estado, mientras se esclarecen los sucesos.



“Nuestra prioridad es asegurar que los empleados y estudiantes siempre encuentren una manera de interactuar de forma segura y respetuosa”, señaló el distrito.



El insulto



Los alumnos indicaron además que el insulto racial que presuntamente utilizó el joven en el video es usado con frecuencia en el campus. Un día después del incidente, cientos de estudiantes protestaron contra el uso de la palabra a la que en inglés se refieren como “N-word”.



“No estuvo bien que usaran esa palabra. Se escucha demasiado en el campus, explicó Markeith Anderson, uno de los organizadores de la protesta.



