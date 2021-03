Jurado ve video de muerte de Floyd en arranque del juicio en EE. UU.

Nueve minutos y 29 segundos. Ese fue el tiempo que el policía Derek Chauvin posó su rodilla sobre el cuello de George Floyd el 25 de mayo del 2020 en Minneapolis.



El instante, capturado en video por un transeúnte, fue la “prueba reina” que presentó la Fiscalía este lunes en el primer día del juicio que se adelanta contra el exuniformado en esta ciudad y que ha cautivado el interés nacional e internacional.



"Ustedes verán con sus propios ojos lo que sucedió ese día. Sin filtró y sin manipulación. Les advierto, eso sí, que lo viene es muy gráfico e impactante”, le dijo al jurado Jerry Blackwell, el fiscal encargado del caso, antes de dejar correr la escalofriante secuencia en la que Floyd dice que "no puede respirar" y luego es declarado muerto por los paramédicos que acudieron al lugar.



Según Blackwell, lo que sucedió no solo fue un uso excesivo de fuerza para someter a una persona que ni siquiera estaba armada, sino un homicidio que el mundo presenció en vivo y en directo.



"Pueden creerle a sus ojos. Van a escuchar como su voz se fue apagando, su respiración entrecortada. Verán como luego queda inconsciente y su cuerpo comienza a convulsionar cuando deja de respirar. Esto no fue una muerte súbita. Su vida se fue apagando lentamente", insistió el Fiscal.



Para Blackwell, la conducta de Chauvin fue inexplicable, pues no quiso retirar su rodilla del cuello de Floyd pese a que otro oficial le indicó que el hombre ya no tenía pulso.



En su presentación de apertura el fiscal hizo un resumen de las pruebas y testimonios que piensa presentar a lo largo de los próximos días.



Entre ellas, la de un entrenador de la Policía según el cual la maniobra que utilizó Chauvin para controlar a Floyd no fue apropiada en ese contexto, pues el afroestadounidense ya estaba esposado y el oficial contaba con pleno respaldo de otros uniformados.



El incidente se desató cuando la policía intentó arrestar a Floyd luego de que este trató de pagar como un billete falso en una tienda local. Según un informe de medicina forense, el hombre de 46 años había consumido antes drogas y licor y tenía preexistencias cardiorrespiratorias.



Pero la Fiscalía cree que Chauvin es el directo responsable de su muerte y lo acusa de homicidio y asesinato involuntario, cargos que podrían mandarlo a la cárcel por 40 años.



A lo largo del mundo se rindieron homenajes a George Floyd. Foto: EFE

La defensa de Chauvin también tuvo su turno este lunes para plantear sus argumentos. Eric Nelson, el jefe de su equipo de abogados, le pidió al jurado mirar "más allá" de esos nueve minutos y 29 segundos pues el caso es mucho más complejo que lo que muestra el video.



Según este, Floyd murió como consecuencia de su condición física y no por la llave que le aplicó el policía. Así mismo, argumentó que Chauvin aplicó a la letra el entrenamiento que recibió por las propias autoridades que el encomendaron el cuidado de la ciudad.



"Derek Chauvin hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer a lo largo de una carrera de 19 años. El uso de la fuerza no es lago atractivo, pero es un componente necesario de la actividad policial", sostuvo Nelson.



Se estima que el proceso puede durar entre dos y cuatro semanas como mínimo. La expectativa es alta pues el caso Floyd generó violentas protestas a nivel nacional y se teme que una exoneración podría desatar nuevas manifestaciones, pues de por medio hay décadas de resentimiento por supuestos abusos de la policía contra miembros de esta comunidad e impunidad cuando se han presentado incidentes.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

