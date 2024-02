Donald Trump y Nikki Haley se enfrentan en primarias republicanas de Carolina del Sur

Donald Trump espera ganar por goleada este sábado en Carolina del Sur, el estado natal de Nikki Haley, en unas primarias republicanas cruciales en la carrera hacia la Casa Blanca.



"Necesitamos tu voto para salvar a Estados Unidos", dijo el expresidente para movilizar a los votantes de este estado del sureste del país.

A pesar de sus problemas legales, Donald Trump, de 77 años, es el gran favorito en la carrera por la nominación republicana, que designará a un candidato para las elecciones presidenciales de noviembre.



El exempresario ya ganó las tres primeras primarias de su partido, durante las cuales buena parte de sus contrincantes tiraron la toalla. Nikki Haley, de 52 años, es la única que aún se interpone en su camino.



Ella también llamó a los electores a acudir en masa a las urnas. "Todo el mundo debe ir a votar", afirmó, convencida de que se necesita una "nueva generación de líderes conservadores".



Carteles de campaña de los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos Nikki Haley y Donald Trump. Foto: EFE

Su premisa es sencilla: "No sobreviviremos cuatro años más al caos de Trump".



Este sábado ha surgido una nueva polémica. Trump sugirió que sus problemas judiciales hacen que los afroestadounidenses simpaticen con su candidatura.



"A los negros les gusto porque les han hecho mucho daño y les han discriminado, y de hecho me ven como si me estuvieran discriminando a mí", dijo.



Unos comentarios que Haley considera "repugnantes". "Es repugnante. Pero eso es lo que pasa cuando se sale del teleprónter. Ese es el caos que se avecina con Donald Trump", afirmó en un colegio electoral.



Los demócratas también se escandalizaron, debido al paralelismo entre los afroestadounidenses y la criminalidad.

La candidata republicana a la presidencia de EE. UU. y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley. Foto: EFE

Después de Iowa, New Hampshire y Nevada, el duelo se traslada a Carolina del Sur, estado del que Nikki Haley fue gobernadora durante seis años.



Este sábado se sabrá si tiene alguna posibilidad de ganar, cuando las encuestas la sitúan a casi 30 puntos de distancia de Trump.



En el matrimonio de Jeff y Susan Stottler cado uno votó por su lado, lo que se presta a "bromas".



Él eligió al expresidente. "Confío en que Donald Trump revierta todo lo que Joe Biden ha hecho para meternos en el lío económico y migratorio en el que estamos", declaró este banquero de 61 años.

Su mujer, de 60, ha marcado la casilla de Haley, aunque cree que ganará su rival.



"Estoy preparada para una mujer (presidenta) y una perspectiva diferente", afirma. "Votando por ella espero que la elija como compañera de fórmula".



En los últimos días decenas de miles de electores optaron por el voto anticipado.



Los primeros resultados se conocerán a las 19:00 hora local.



El expresidente y candidato a la nominación republicana, Donald Trump. Foto: Getty Images/AFP

En estas primarias hay mucho en juego. "Si Trump es capaz de derrotar a la exgobernadora Nikki Haley en su estado natal, eso le convertiría probablemente en un candidato casi seguro a la nominación del Partido Republicano", explica David Darmofal, politólogo de la Universidad de Carolina del Sur.



Con todo, el martes Haley descartó la idea de darse por vencida después de estas primarias porque "sería la salida fácil".



Se espera que Trump y Haley se enfrenten el martes también en Michigan.



Los republicanos de Idaho y Misuri votarán el 2 de marzo y los de Dakota del Norte el 4, pero la fecha más importante del calendario político del año es el 5 de marzo, cuando se celebra el famoso supermartes.



Ese día una quincena de estados, entre ellos Texas, California, Colorado y Virginia, acudirán a las urnas simultáneamente en una gran jornada electoral.



En teoría las primarias podrían durar hasta julio, pero el equipo de Donald Trump prevé una victoria a más tardar "el 19 de marzo".



Trump quiere proyectarse lo antes posible en su revancha contra Joe Biden, el presidente demócrata que se presenta a la reelección, antes de verse sumergido por inculpaciones en serie que le obligarán a alternar los mítines con los juzgados.



Su primer juicio penal comienza el 25 de marzo.

