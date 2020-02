Un preso mató a dos pedófilos con quienes compartía celda

Como Jonathan Watson, de 41 años, fue identificado el preso que mató a dos pedófilos dentro de la cárcel de estatal de Corcoran, en el estado de California (EE. UU.).



El hecho fue confirmado por el mismo Watson mediante una carta que envió al Bay Area News Group, una casa editorial de medios estadounidense.

“Estas personas (los pedófilos) son la peor pesadilla de todos los padres”, aseguró el hombre en su misiva.

Los hechos

Watson está en la cárcel desde el 2009, cuando fue condenado a cadena perpetua por un asesinato.



Días antes de los hechos, había sido transferido, por buen comportamiento, de una celda personal a un dormitorio compartido, donde se encontró con David Bobb, de 48 años y sentenciado a cadena perpetua por agresión sexual agravada a menores de 14 años.



Horas antes de la muerte de Bobb, según contó ‘USA Today’, Watson le pidió a un guarda que lo regresaran a un nivel de vigilancia mayor, pues “podía ocurrir algo malo”. Sin embargo, no fue escuchado.



Según trascendió, el hombre volvió a la celda, vio a Bobb viendo en el televisor un canal para niños y reaccionó: tomó un bastón que tenía, y que pertenecía a otro preso, y lo mató a golpes.



Después, se fue a buscar a otro guarda para confesarle lo que había hecho y, en el camino, se encontró con Graham De Luis-Conti, de 62 años y quien era traficante de niños (condenado a cadena perpetua), y acabó con su vida con el mismo bastón.



Los asesinatos ocurrieron el 16 de enero pasado, pero hasta ahora se hicieron públicos.



‘USA Today’ también informó que Watson está, en este momento, en una celda apartada, que no ha sido acusado aún y que se están investigando los hechos.

La carta

En su carta en la que aceptó su culpabilidad, el atacante dijo que en los días que pasó con Bobb "no podía dormir sin haber hecho lo que todos los instintos me decían que tenía que hacer”.



“Estoy en una posición única donde tengo acceso a este tipo de personas y muy poco que perder", agregó, al tiempo que no descartó volver a matar a pedófilos en prisión.



