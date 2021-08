Preso asesinó en la cárcel al abusador de su hermana

El caso se presentó en una prisión de Estados Unidos cuando el joven Shane Goldsby encontró a Rubert Munger, abusador de su hermana y condenado a 43 años por el delito de violación infantil.

Shane Goldsby estaba cumpliendo una pena por robar un carro de la Policía en el 2017. Según el medio local ‘Katu News’, huyó en la patrulla e hirió a otros uniformados en la ciudad de Kelso, Washington.



Por tal motivo, el joven de 26 años fue trasladado a varias cárceles e ingresó a la prisión ‘Airway Heights’. Para su sorpresa, tenía celda compartida con Rubert Munger, un hombre de 70 años y culpable del delito de violación de niños.



Goldsby recordó a Munger porque, supuestamente, abusó de su hermana menor unos años atrás.



“Quedé en 'shock'. Estas cosas no pasan. Estamos hablando de que estaba en la misma cárcel, la misma unidad, la misma celda con este tipo”, relató al noticiero ‘KHQ’.

Violador es golpeado hasta la muerte en prisión después de ser colocado en la celda con el hermano de la víctima, a Shane Goldsby, de 26 años, se le agregaron 24 años a su sentencia actual por el asesinato en segundo grado de su compañero de celda, Robert Munger, de 70 años. pic.twitter.com/fKKk9Oz3qz — Moises Lopez (@chapoisat) August 9, 2021

Munger, que tenía una sentencia de 43 años por violación infantil, le narraba a Goldsby los crueles actos que protagonizó, por lo tanto, el joven acumuló más odio y repugnancia hacia este violador.



Un tiempo después, a comienzos de junio de 2020, Goldsby atacó a Munger en una de las áreas comunes del penal. Lo golpeó varias veces en la cabeza y le propinó patadas. Una fractura en el cráneo provocó su muerte, según sostienen los reportes forenses.



En entrevista con ‘KHQ’, Goldsby dejó claro que él había alertado a las autoridades del penal sobre la situación. Sin embargo, habrían hecho ‘oídos sordos’ y le habrían recomendado presionar el botón rojo de la celda si algo sucedía.

“Presioné ese botón y nadie se alertó o encendió el altavoz de la celda. Entonces, no tenía cabeza en aquel momento. Estoy sintiendo completamente que ellos deseaban que esto sucediera”, puntualizó.

Airway Heights Corrections Center, la prisión de Estados Unidos donde se produjo el suceso entre Goldsby y Munger. Foto: Washington State Department of Corrections

En este mes de agosto de 2021, el joven, ahora culpable de homicidio, fue sentenciado a 25 años de cárcel.



Al comparecer ante el juzgado, Goldsby quebró en llanto cuando empezó a leer las disculpas. Su abogada tuvo que leer las declaraciones: “No puedo imaginar lo que sería perder a un ser querido de esta manera. Me disculpo con su esposa y toda su familia. Lo siento mucho. Espero que todos ustedes puedan sanarse de lo que causé”.



¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con reportes de medios locales, el ‘Departamento de Correcciones’, supervisor de las cárceles, aseguró que una investigación independiente demostró que las autoridades no tenían conocimiento de la situación.



Una de las razones sería que el apellido de la hermana menor era diferente al de Goldsby, por lo que no podrían haber establecido el vínculo de los presos.



Otra investigación citada por ‘The Washington Post’ señala que el personal de la cárcel siguió los protocolos y "no hay evidencia que sugiera que ellos deberían haber conocido el conflicto entre Goldsby y Munger".

