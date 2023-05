Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, dialogarán este martes por videollamada sobre la crisis migratoria, anunció el mandatario mexicano, en medio del temor a una avalancha de personas indocumentadas por modificaciones legales.



La reunión virtual tendrá lugar a partir de las 3:30 p.m GTM, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria este lunes. "Voy a tener una llamada, una videoconferencia con el presidente Biden mañana. Los temas: migración, fentanilo y cooperación para el desarrollo", detalló.



Este encuentro se realiza en momentos en que Estados Unidos se prepara para levantar, el próximo jueves, el denominado Título 42, una norma que permite expulsar automáticamente a migrantes sin papeles adoptada durante la pandemia de covid-19.

Migrantes del refugio de la Iglesia del Sagrado Corazón cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Foto: EFE

Autoridades de ambos países temen un aumento del flujo de migrantes hacia la frontera, atraídos por la falsa promesa de traficantes de personas de que una vez expire la medida podrán cruzar a Estados Unidos sin ser devueltos.



Washington ha enfatizado que, aun sin el Título 42, los pasos fronterizos seguirán cerrados a la migración irregular y que la única manera de ingresar legalmente a territorio estadounidense es mediante la solicitud de visas.

Cerca de 200.000 personas intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos cada mes. Foto: Guillermo Arias. AFP

"No se dejen engañar, no se dejen extorsionar por 'coyotes', por 'polleros' que los ponen en riesgo (...). No hace falta hacer la travesía por México", señaló López Obrador este lunes al recordar los programas implementados por Estados Unidos para acceder a visados, trámite que se debe realizar en el país de origen.



Explicó que este proceso puede llevar "algún tiempo", pero "es más seguro", además de que su gobierno ha insistido ante la Casa Blanca para que se agilice este mecanismo. Aseguró que los migrantes que ya estén México serán "protegidos".



Mientras, Estados Unidos ha anunciado que 1.500 soldados reforzarán la frontera con México, de 3.200 km y resguardada ya por 2.500 uniformados. En lo que va del año fiscal (desde octubre de 2022), las autoridades estadounidenses han contabilizado 1,2 millones de encuentros entre agentes fronterizos e inmigrantes en sus límites con México.

AFP