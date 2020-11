Trump, Obama y el impactante antes y después de presidentes de EE. UU.

George Bush Presidential Library and Museum / AFP

George Walker Bush, 74 años



¿Cuándo fue presidente? Desde enero de 2001 a enero de 2009 (fue reelecto).



Fue elegido en el año 2000 en medio de polémica. Perdió el voto popular, pero ganó los votos electorales, que al final son los que determinan al presidente en Estados Unidos. Problemas en el conteo de los votos en Florida hicieron que se pidiera repetir el proceso en ese estado. La situación terminó cuando la Corte Suprema dictaminó que el recuento no podía llevarse a cabo, lo que dejó vigente la victoria del republicano.



Su periodo en la presidencia se recuerda por haber iniciado la llamada ‘lucha contra el terrorismo’, después del atentado contra las Torres Gemelas.



¿Qué hacía antes?



Viene de una familia de políticos. Su abuelo fue senador y su padre llegó a ser presidente tan solo 11 años antes que él. A pesar de su abolengo, en 1977, a sus 31 años, no había ocupado ningún cargo de renombre. Ese año se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por el décimo noveno distrito congresional de Estados Unidos, pero perdió.



No fue sino hasta 1994 que dio un salto astronómico: fue elegido como gobernador de Texas, el que es el segundo estado más grande de ese país. Su gestión como gobernador se recuerda por haber promovido la pena de muerte.