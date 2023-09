Es un secreto a gritos. Por lo menos en los corredores del Capitolio. Este mes, muy probablemente, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes piensa lanzar una investigación con fines de destitución contra el presidente Joe Biden.



Si lo hacen, como se espera, Biden se convertiría en el cuarto presidente en toda la historia en enfrentar semejante proceso.

La acusación en la que trabajan está relacionada con los negocios de Hunter Biden, el hijo del presidente, con empresas de China, Ucrania y Rumania, cuando este era el vicepresidente de Barack Obama (entre 2008 y 2016).



Ya se sabe que Hunter fue contratado por empresas en estos países durante este período y que recibió al menos US $2 millones de dólares en pagos por asesorías.



Los republicanos alegan que, en principio, fueron negocios que obtuvo dado la posición de poder que tenía su padre en esos momentos.



Algo que, aun si fuera cierto, no constituye de por sí un crimen y es algo que ya ha sido investigado por fiscales estadounidenses. De hecho, lo mismo podría decirse de miembros de la familia de Donald Trump, que hicieron o obtuvieron negocios durante su presidencia con personas o países que buscaban posicionarse ante el republicano.

Joe Biden (izq.) y Hunter Biden. Foto: Archivo Particular

Lo que sí sería ilegal es que Biden hubiese actuado, desde su posición de poder, para beneficiar a los clientes de su hijo. Más aún, los republicanos ahora alegan que quizá el presidente también se benefició económicamente con los negocios de su hijo.



Algo que, sin lugar a dudas, sería un delito. Desde enero, cuando recuperaron el control de la Cámara, los republicanos lanzaron varias investigaciones sobre los negocios de la familia Biden enfocados en Hunter.



Ni esas investigaciones, ni otras realizadas por la Fiscalía, han encontrado nexo alguno entre el presidente y esos negocios o rastros de que hubiese recibido un pago. Algo que el presidente ha negado con vehemencia desde el comienzo de esta zaga.



Para los demócratas y aliados de Biden la pesquisa de los republicanos no es más que un teatro político con el que quieren vengarse de los dos procesos de destitución que se le abrieron a Trump durante su presidencia y que piensan usar para debilitar al presidente en su carrera hacia la reelección.

El expresidente Donald Trump. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Además, dice el representante demócrata Jamie Raskin, "están desesperados por tratar de distraer al público sobre los procesos criminales que se le han abierto a Trump".



Según lo que quieren lograr es una equivalencia moral entre Trump y Biden tratando de dejar en el ambiente que Biden sería igualmente corrupto.

Incluso, al menos dos republicanos de la Cámara, Ken Buck y Don Bacon, han dicho en público que por ahora no ven razones para iniciar un proceso de destitución.



"Hay tres comités de la Cámara que están investigando para determinar si existe alguna conexión entre el presidente y los negocios de Hunter. Si llegan a un punto donde pueden encontrar evidencia entonces creo que los republicanos se moverán en esa dirección. Pero en este momento no estoy convencido que esa evidencia existe y por eso no voy a respaldar una investigación con ese fin", dijo Buck hace un par de días.



Los casos, además, se ven diferentes sobre la superficie. El primer juicio de destitución contra Trump fue por haber presionado al líder de otro país (Ucrania) para que abriera una investigación contra Biden que en ese momento era su probable contenedor para las elecciones. Y existen documentos oficiales donde esa solicitud la hace expresa. Así mismo, porque la Casa Blanca frenó la ayuda a ese país como estrategia para forzar esa investigación, de lo cual también hay evidencia. La pregunta, por lo tanto, era si eso daba como para destituir a un mandatario.

Si llegan a un punto donde pueden encontrar evidencia entonces creo que los republicanos se moverán en esa dirección FACEBOOK

TWITTER

El segundo fue por los eventos que condujeron a la insurrección del 6 de enero del 2021 cuando una turba de sus simpatizantes se tomó el Capitolio para impedir la certificación del triunfo de Biden en las presidenciales. Algo por lo que por Trump ya ha sido acusado en dos procesos criminales. Uno el del Fiscal Especial Jack Smith y otro el que se adelanta en el estado de Georgia por interferencia electoral.



En el caso de Biden se le acusaría de haberse beneficiado -económicamente- de los negocios de sus hijos pero hasta el momento no ha surgido un documento que lo indique.



En todo caso, el tema se está moviendo. Esta semana, varios de los candidatos a la nominación del partido republicano, entre ellos el exvicepresidente Mike Pence, pidieron abrir la investigación.



Trump enfrentó un juicio por haber pedido al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski investigar al hijo de Joe Biden. Foto: Saul Loeb / AFP

Según Pence, el público debe conocer la verdad y la pesquisa podría resolver las dudas, para un lado o para el otro. Trump, por su parte, ha escalado sus ataques contra Biden a quien cataloga como el presidente más corrupto de la historia, sin que haya aportado evidencia al respecto más allá de las teorías de conspiración que circulan en redes sociales.



El público estadounidense, además, al parecer tiene interrogantes. Según encuestas recientes, al menos el 60 por ciento cree que Biden si tuvo algún rol en los negocios de su hijo con China y Ucrania.



Un dato que le da impulso a los planes republicanos. A diferencia de un proceso judicial en que para acusar a una persona es necesario contar con evidencia concreta, la pesquisa con fines de destitución, por ser un proceso político, no maneja los mismos estándares.



De hecho, puede ser ordenada sin una votación por el presidente de la Cámara, en este caso Kevin McCarthy. Y el republicano ya ha dicho que su partido camina en esa dirección.

Al menos el 60 por ciento cree que Biden si tuvo algún rol en los negocios de su hijo con China y Ucrania. Foto: EFE

El primer paso, es decir ordenar la investigación, solo requiere plantear que el presidente pudo cometer "traición, soborno y otros delitos o faltas graves", según se lee en la Constitución.



Ese delito o delitos tendría luego que ser tipificados en un artículo de destitución y daría poderes casi ilimitados a la Cámara para iniciar una pesquisa formal que tardaría unos tres meses.



Al cabo de los cuales el artículo o artículos si tendrían que ser votados por la Cámara en pleno. La razón por la cual los republicanos han sido hasta ahora cautos es porque su mayoría en la Cámara Baja es más bien pírrica (4 votos).

Es decir, para poder aprobarlos tendrían que contar con el apoyo de casi todos sus miembros pues elevar artículos y no poder aprobarlos sería vergonzoso y detrimental para sus intereses políticos y electorales.



Sin embargo, McCarthy al parecer cree que tiene los votos necesarios y por eso que ya se da por descontado que se lanzará al ruedo. No hacerlo, entre otras cosas, también sería penoso pues los republicanos han dedicado lo que va del año en esta investigación.



El proceso, aún si pasa la prueba en la Cámara, está destinado a fracasar. La Constitución prevé que el juicio contra el presidente lo adelantaría el Senado, que es controlado por los demócratas y donde se requiere una votación de las dos terceras partes para condenar.

Los republicanos han sido cautos porque su mayoría en la Cámara Baja es más bien pírrica (4 votos). Foto: AFP

Votos que, por supuesto, no tienen. Lo más probable, por lo tanto, es que el Senado despache el proceso de manera "exprés" y absuelva a Biden en los primeros meses del año entrante.



Quien termina ganando políticamente con todo esto no es claro. Desde la perspectiva republicana, su absolución sería por razones partidistas y dejaría sembrada la idea de que el presidente cometió un crimen pero fue protegido por sus aliados. Lo cual abriría una nueva línea de ataque y lo debilitaría para las elecciones generales.



Para los demócratas, un proceso desprovisto de evidencia se constituiría en prueba de una vendetta con fines políticos y un despilfarro de tiempo y recursos que podría ayudarles a recuperar la Cámara y garantizar otros cuatro años de Biden en la Casa Blanca.

Eso es lo que está por verse.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de ELTIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68