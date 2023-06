El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, remarcó este lunes que ni Occidente ni la Otán estuvieron involucrados en el intento de sublevación del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar y política rusa.



En sus primeras palabras públicas sobre el asunto, Biden explicó en un discurso en la Casa Blanca que estuvo siguiendo los hechos "hora a hora" con su equipo de seguridad nacional y que habló con los aliados "clave" por Zoom para estar seguros de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no los culpara de lo sucedido.

"Convoqué a nuestros aliados clave en una llamada de Zoom", declaró Biden a periodistas. "Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ninguna excusa (...) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la Otán", afirmó, y añadió que es "demasiado pronto" para sacar conclusiones sobre lo ocurrido.

Las declaraciones de Biden llegan luego de que se conociera que Rusia investiga si los servicios de inteligencia de Occidente estuvieron implicados en la rebelión del grupo de mercenarios rusos Wagner.



El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo al canal de televisión RT que Rusia tiene "estructuras con este fin y les aseguro que ya se dedican a eso".



El jefe de la diplomacia rusa añadió al respecto que los servicios de inteligencia estadounidense esperaban que el motín tuviese éxito. "Vi cómo informaban de los sucesos en Rusia. En particular la CNN, si mal no recuerdo, informó que la inteligencia estadounidense sabía con varios días de antelación de los preparativos del motín, pero decidió no comentarlo a nadie, por lo visto con la esperanza de que la rebelión tuviera éxito", dijo.

Lavrov aseguró que Estados Unidos quería que el motín de Wagner tuviera éxito. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia/AFP

Sin embargo, comentó que este domingo la embajadora de Estados Unidos, Lynne Tracy, "transmitió señales" a los representantes rusos "que radicaban ante todo, en que Estados Unidos no está implicado en esto (la rebelión), que confiaba en que las armas nucleares estuvieran bien y que los diplomáticos estadounidenses no se vieran afectados".



Además, señaló que la embajadora estadounidense "subrayó de modo especial que Estados Unidos parte del hecho de que todo lo sucedido es un asunto interno de Rusia".



Lavrov recordó que Estados Unidos siempre reacciona de modos muy diferentes ante los intentos de rebeliones en terceros países, en dependencia de quién está en el poder y quién trata de dar el golpe de Estado.



Por el contrario, indicó, a raíz de los sucesos del 24 de junio muchos diplomáticos llamaron al Ministerio de Exteriores ruso "con mensajes de solidaridad, apoyo y seguridad en que la situación se mantendrá bajo control, que retornará al cauce constitucional".

AFP y EFE