Biden aventaja en 14 puntos a Trump en carrera a la Casa Blanca

El aspirante demócrata Joe Biden aventaja en 14 puntos al presidente republicano Donald Trump en la carrera a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, según una encuesta nacional divulgada el miércoles.

En uno de los peores sondeos preelectorales para Trump, Biden recogió 50% de apoyo contra 36% de su rival, según la encuesta hecha por el diario The New York Times y Sina College.



Otras encuestas recientes le asignaban promedialmente 10 puntos porcentuales de ventaja a Biden, exvicepresidente y virtual candidato de la oposición demócrata.

Biden tiene una cómoda delantera entre las mujeres, afroestadounidenses y latinos, dice el nuevo sondeo.



También está casi igualado con Trump entre los votantes hombres, blancos y gente de mediana edad o mayores, cuyo apoyo permitió al candidato republicano ganar los comicios de 2016, según la encuesta.



El Times dice que Trump pierde apoyo debido a su respuesta a la crisis del coronavirus que asestó un duro golpe hasta la hasta entonces saludable economía estadounidense.



El presidente aparentemente también está pagando el precio de su postura de "ley y orden" ante recientes manifestaciones contra el racismo y la brutalidad y policial.



La encuesta muestra que el apoyo a Trump cae en el segmento de blancos y graduados universitarios que tienden a votar a los republicanos. El estudio fue realizado entre los días 17 y 22 de este mes y abarcó 1.337 votantes registrados. La ficha técnica no específica el margen de error.



Trump, sin embargo, podría tomar con pinzas estos resultados. En la elección de 2016, la demócrata Hillary Clinton lideró los sondeos a lo largo de la campaña y terminó perdiendo la elección.

AFP