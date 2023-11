Powerball y Mega Millions: expertos revelan un posible patrón en los números ganadores

Un análisis de los números ganadores de los sorteos de Powerball y Mega Millions de Estados Unidos reveló una aparente falta de aleatoriedad en la selección de números, desafiando la suposición de que estos deberían ser completamente azarosos. De acuerdo con USA Today, se ha observado que, a pesar de la naturaleza aparentemente impredecible del sorteo, hay patrones discernibles en los resultados de los sorteos anteriores, especialmente en el caso de Mega Millions.

Desde junio, 65 de las 70 bolas blancas en Mega Millions han sido seleccionadas, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza aleatoria del sorteo. En el caso de Powerball, se destaca que la bola número 56 no ha sido seleccionada desde finales de mayo, contribuyendo a la formación de una curva de campana el 11 de noviembre. Este fenómeno despierta la curiosidad sobre la posibilidad de que haya algún patrón subyacente en la selección de números en estas loterías.

Para arrojar luz sobre estos patrones, los expertos establecieron un promedio de 15 victorias en Powerball, centrándose en un rango de 207 juegos para obtener una perspectiva más sólida y de rango medio. La elección de este rango se basa en un método que multiplica el número de bolas seleccionadas en cada juego (cinco) por el total de bolas blancas (69) y por el número de juegos cada semana (tres). Esta aproximación ofrece un análisis más detallado de la frecuencia de victorias en un período específico.

La pregunta clave que surge es si hay un patrón detrás de la selección de los números ganadores. Se plantea la posibilidad de que los números no sean verdaderamente aleatorios, sino que sigan algún patrón relacionado con la forma en que se lleva a cabo el sorteo o algún otro factor no identificado. La distribución de los números de Powerball ha mostrado una curva de campana desde el 29 de julio, sugiriendo que la organización de los números no es completamente aleatoria.

Un análisis de USA Tuday puso en duda la aleatoriedad de los resultados de las dos loterías más populares de EE. UU. Foto: Sem Solutions / iStock

Cambios en el juego habrían influido en la aleatoriedad

Se ha observado que, en octubre de 2015, los administradores de Powerball realizaron cambios en el juego con el objetivo de hacer más difícil ganar, lo que, según algunos expertos, podría haber influido en la distribución de los números ganadores. Este cambio para dificultar la victoria podría haber llevado a una mayor incidencia de ciertos números seleccionados.

A pesar de estos patrones aparentes, la lotería sigue siendo un juego de azar con probabilidades extremadamente bajas de ganar el premio mayor: 1 en 292,2 millones en el caso de Powerball. Aunque los análisis estadísticos pueden ofrecer información interesante, no garantizan el éxito en el juego. Sin embargo, algunos jugadores han ajustado sus estrategias en función de estos análisis para reducir ligeramente sus probabilidades.