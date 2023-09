El Powerball ha sido noticia en las últimas horas por el millonario premio acumulado que podría ganar algún afortunado apostador en Estados Unidos.



Esta lotería multiestatal, que tiene un premio gordo acumulado de 1.000 millones de dólares, fue creada en 1992 y tiene el récord de los premios de lotería en el país norteamericano: el 8 de noviembre de 2022, un único jugador en California ganó 2.040 millones de dólares.



(Le puede interesar: Estos fueron los polémicos métodos de Stegan Mandel para ganar la lotería 14 veces).

El sorteo pasado se jugó el miércoles 27 de septiembre, en el que los números ganadores del Powerball del sorteo fueron 01, 07, 46, 47, 63 y el powerball fue 07. Con estos resultados, cuatro personas ganaron un segundo premio de un millón de dólares.

Facebook Twitter Linkedin

Powerball, lotería estadounidense. Foto: Powerball

Nadie acertó el premio mayor del miércoles, por lo tanto, el acumulado del sorteo llegó a 925 millones de dólares (aproximadamente 3,8 billones de pesos) para el sorteo del próximo sábado 30 de septiembre.



Ahora bien, de acuerdo con la cadena de noticias Univisión, una persona obtuvo un premio de 1'000.000 dólares en Nueva York, el cual fue vendido en Queens, por lo que hay un nuevo millonario en la 'capital del mundo'.



Los otros tres ganadores del segundo premio son de California, Kansas y Maryland.

(No deje de leer: Conozca la historia de SuperGIROS y otras casas de apuestas colombianas).

¿Cómo puede jugar desde Colombia la lotería Powerball?

Este juego, en el que se deben acertar correctamente los números en las cinco bolas blancas más una bola roja conocida como el Powerball para ganar el premio mayor, se lleva a cabo en EE. UU.



Pero, ¿es posible jugar Powerball desde otros países diferentes a Estados Unidos? De acuerdo con el sitio web especializado en juegos de azar Lotería.Guru, es posible por medio de un intermediario.

Facebook Twitter Linkedin

¿Cómo puede jugar al Powerball oficial desde Colombia? Foto: iStock

(Le recomendamos leer: ¿Qué pasa con el dinero de Baloto si una persona lo gana, pero no lo reclama?).



Es decir, puede comprar los boletos de Powerball online usando los servicios de un agente de lotería online.



"No puedes comprar boletos de Powerball directamente de los operadores de lotería estadounidenses, pero no hay restricciones que impidan jugar a esta lotería a quien no tenga la nacionalidad de Estados Unidos", especifica esta página.

ELTIEMPO.COM