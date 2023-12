Powerball: atención, un estado publicó los números ganadores incorrectos

Todos los meses millones de personas compran su boleto de la lotería con la esperanza de cambiar su vida y ganar el premio mayor. Imaginen la sorpresa de aquellos que vieron al fin que sus números aparecieron en el sorteo, pero en poco tiempo se enteraron de que en realidad se había cometido un error y las cifras anunciadas no eran las verdaderamente triunfadoras. Eso fue lo que sucedió con los números ganadores de Powerball.

En Iowa esta semana se publicaron por error los números ganadores incorrectos para el juego de Powerball, información que estuvo disponible por alrededor de 7 horas. De acuerdo con los funcionarios de la lotería, los resultados incorrectos dados a conocer el lunes por la noche se debieron a un error humano.

Aunque no se especificó exactamente qué fue lo que sucedió, se sabe que la lotería de Iowa transmite los sorteos de Powerball en vivo en su sitio web todos los lunes, miércoles y sábados, y posteriormente hay dos personas encargadas en diferentes lugares que ingresan los resultados en el sitio de internet.

Los números incorrectos se publicaron en el sitio web de la lotería de Iowa alrededor de las 12:30 a.m del martes y no fue hasta las 7:15 a.m. que alguien se percató de la falla y detuvieron los pagos. Para muchos esta sería la peor de las suertes, encontrar en el resultado de los sorteos los números de su boleto y al final saber que todo se trató de un error, pero no todo son malas noticias.

Error de la lotería Powerball puede ser una buena noticia para los ganadores

Una vez que los funcionarios de la lotería se dieron cuenta del error, hicieron una rectificación de los números y detuvieron los pagos a aquellas personas que se estaban presentando con boletos ganadores que incluían los números erróneos, pero hay buenas noticias para ellos.

De acuerdo con información de la lotería, los números iniciales incorrectos habrían dado como resultado premios que oscilaban entre los US$4 y los US$200. Y si bien no se especificaron cuántas personas habrían ganado bajo esas circunstancias, aquellos que se hayan levantado temprano y hayan ido a cobrar un billete ganador podrán quedarse con el dinero, a pesar de que en realidad no formaban parte de los afortunados del sorteo.

Facebook Twitter Linkedin

Quienes se beneficiaron del error podrán quedarse con el dinero. Foto: iStock

Actualmente únicamente los ganadores con los números correctos son quienes pueden cobrar los premios, es decir: 2, 21, 38, 61, 66, Powerball 12 y el número de Power Play 2. La lotería compartió que el error solo afectó a Iowa y anunció que tomará medidas para que este tipo problemas no vuelvan a presentarse.