En vivo: siga aquí la posesión de Joe Biden como presidente de EE. UU.

Para este miércoles, 20 de enero, está prevista la ceremonia de posesión de la nueva administración demócrata, que estará encabezada por el presidente electo, Joe Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris.



(En contexto: ¿Cómo será la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris?)

La investidura se da un momento de máxima tensión en Estados Unidos, luego de que una marea de simpatizantes de Donald Trump asaltara el pasado 6 de enero el Capitolio.



Por eso, las autoridades han dispuesto un riguroso despliegue de seguridad para evitar cualquier tipo de sabotaje por parte de organizaciones de ultraderecha.



A continuación, le contaremos, minuto a minuto, cómo se viven las horas previas a la posesión presidencial.



(Le puede interesar: Estos son los invitados especiales para la posesión de Biden en EE.UU.)

Lunes 18 de enero

12:00 p.m. Amenaza externa cerca al Capitolio La alarma se desató este lunes en el Capitolio de Estados Unidos después de que se detectara un incendio en sus proximidades, aparentemente desatado en un campamento de personas sintecho localizado en las proximidades.



En un comunicado, la Policía del Capitolio informó que "en precaución por una amenaza de seguridad" ordenó el cierre del complejo del Capitolio.



¿Cuántos agentes habrán para vigilar la toma?

El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, anunció la semana pasada que ampliaron a más de 20.000 el número de miembros de la Guardia Nacional desplegados para los días previos y durante la ceremonia de investidura del presidente electo, Joe Biden,.



Hasta el momento, el máximo de soldados que se iban desplegar desde este fin de semana se estableció en entre 10.000 y 15.000, muchos de los cuales fueron acuartelados anoche en el interior del Capitolio, que el 6 de enero fue asaltado por una turba violenta de simpatizantes del presidente saliente, Donald Trump.



El Pentágono considera que el número de efectivos de la Guardia Nacional destinados a reforzar la seguridad en la capital estadounidenses se acerca a los 30.000, a los que se sumarán los cuerpos de la Policía del Capitolio, la Policía de Parques Nacionales, la policía local de Washington y el Servicio Secreto.



(Le puede interesar: El costoso legado de Donald Trump para Estados Unidos y el mundo)

¿Cómo será la ceremonia de investidura?

Tras arduos días en Estados Unidos desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, alrededor de las 11:30 de la mañana de este miércoles, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris jurarán sus cargos en una ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en el Capitolio, en Washington.



Le contamos los detalles:

¿Se podrá asistir al evento de posesión?

La recomendación hecha por los organizadores de la ceremonia, que se espera cumpla con los protocolos de bioseguridad, es no asistir ni viajar a Washington, apelando a que el evento se transmitirá para verlo desde cualquier lugar.



"Los eventos inaugurales de este año se reinventarán para involucrar a los estadounidenses en formas creativas e innovadoras y unir al país para celebrar un fundamento de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder. Invitamos a los estadounidenses a estar atentos a los próximos anuncios sobre cómo pueden participar desde casa", se informa en la página web de la investidura.



(En otras noticias: Trump prepara unos cien indultos, entre los que no se incluye él mismo)

¿Trump asistirá?

Se espera que el presidente saliente no asista, pues así lo anunció anteriormente en su cuenta de Twitter. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió Trump.



Trump se convertirá así en el primer presidente que se niega a asistir a la investidura de su sucesor, después de Andrew Johnson en 1869.



Pero Biden recibió con agrado esa noticia. "Me dijeron (...) que él (Trump) indicó que no iba a aparecer en la ceremonia de investidura (...) Una de las pocas cosas en las que ambos estamos de acuerdo. Es algo bueno que no vaya", dijo el demócrata.



Por su parte, según medios estadounidenses, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sí asistirá a la ceremonia. Biden dijo que Pence era "bienvenido".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

