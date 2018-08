Las polémicas portadas de la revista 'Time' sobre Donald Trump

Ilustración por Edel Rodriguez para TIME

Primer año, enero 22 de 2018. En esta fecha Donald Trump cumplió un año como mandatario de EE. UU. y la revista le dedicó la portada con un análisis de su Gobierno. La carátula se refiere a que una importante reunión Trump no se concentró porque estaba pensando en el escándalo que produjo que el periodista Michael Wolff publicara el libro 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' (Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump) donde el exasesor de Donald Trump Stephen Bannon reveló algunos asuntos inquietantes que dejaron perpleja a gran parte de Washington. Ante esto, Trump se enojó con varias de las cosas que dijo Bannon, por ejemplo, con la descripción que hizo de una reunión –hoy famosa– en la que su hijo, Donald jr., y otro personal sénior de la campaña tuvieron en la torre Trump en junio de 2016 con algunos rusos que dijeron que tenían “mugre” sobre Hillary Clinton. Bannon le dijo a Wolff que la reunión fue “traidora”.