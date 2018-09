El nublado panorama que las encuestas le pintan a Trump

Si las elecciones fueran hoy, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Partido Republicano se llevarían una paliza de proporciones épicas. Al menos eso es lo que indican todos los sondeos a menos de dos meses de que los estadounidenses acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso y un tercio de las gobernaciones del país.

En las dos muestras más recientes, de Quinnipiac y NPR, una sólida mayoría ha dicho que votará por miembros del partido demócrata y que esperan que ese Congreso ponga en cintura a Trump.



La de Quinnipiac, por ejemplo, muestra que el partido de oposición ha abierto una brecha de 14 puntos frente a los republicanos (52 por ciento contra 38 por ciento), mientras que en la de NPR la diferencia son 12 puntos.



De acuerdo con la mayoría de analistas, de mantenerse esos porcentajes, los demócratas recuperarían el control de la Cámara de Representantes, ganarían la mayoría de las gobernaciones en juego y hasta tendrían chance de conquistar el Senado, algo que se veía imposible hasta hace muy poco. Sin duda, un oscuro panorama para los republicanos que parece estar directamente asociado a la gestión del polémico presidente.

En estos mismos sondeos y otros tres de Gallup, el Washington Post y Reuters, la popularidad de Trump no supera el 40 por ciento, mientras que su rechazo promedio es del 54 por ciento. En las muestras de CNN y el Post, su índice de popularidad es del 36 por ciento, de los más bajos en la historia para un presidente en su segundo año de mandato.



De hecho, según la mayoría de las muestras, solo un 30 por ciento del país apoya firmemente su gestión, mientras que el número de quienes lo desaprueban de manera radical es del 48 por ciento.



Mirándolos más en detalle, los números de Trump son aun peores, pues no existe una sola categoría en la que reciba el respaldo de la mayoría. En su manejo de las relaciones exteriores, el 56 por ciento lo desaprueba, contra el 36 que lo respalda. En inmigración, esa cifra es de 59 en contra y 35 a favor, mientras que en comercio, la diferencia es de 53 a 35.

Su mejor nota la saca en el manejo de la economía, donde casi un 49 por ciento afirma que va por buen camino. Pero es un número que antes sorprende por lo bajo, pues el estado de la economía del país se encuentra en uno de sus mejores momentos de la última década, con un desempleo de apenas 3,9 por ciento y un crecimiento en el último trimestre del 4,2. Algo que en EE. UU. se asocia por lo general con buenos resultados electorales y marcas positivas para el Ejecutivo.



Tanto en el sondeo del Washington Post como el de CNN también se exploró la respuesta del público a características más personales de Trump. Y los resultados allí tampoco son halagadores. Un 65 por ciento, por ejemplo, cree que no es una persona confiable, mientras que un 62 lo considera una persona a la que no le interesa la gente del común. Y quizá la más dolorosa para Trump: un 67 por ciento no siente orgullo de que sea el presidente del país.

La estrella de cine adulto Stormy Daniels dijo que publicará en octubre una autobiografía en la que detalla su presunto romance con el presidente Donald Trump. Foto: Reuters

Además, el mandatario viene de capa caída, pues en todas las encuestas –las últimas seis– se registran descensos en los niveles de aprobación y popularidad.

En gran parte, eso probablemente se deba a las malas noticias que ha tenido que encajar en el último mes.



Entre ellas, la condena de su exjefe de campaña Paul Manafort y la declaración de culpabilidad de su abogado personal Michael Cohen, quien de paso lo incriminó en el pago –al parecer ilegal– a una exconejita de la revista Playboy a quien se le entregó una gruesa suma de dinero para silenciar la historia de su relación extramatrimonial con Trump en vísperas de las elecciones del 2016.



Así mismo, el terrible perfil del presidente que pintó el periodista Bob Woodward en su libro más reciente (salió a la venta esta semana), en el cual sostiene que hasta sus más altos funcionarios lo consideran un” incompetente”; y una columna de opinión anónima que publicó el New York Times escrita por un “alto funcionario” de la administración en la que cataloga a Trump de amoral y confiesa que hace parte de un grupo dentro de la administración que está socavando su gestión.



Trump, por supuesto, sigue refiriéndose a estas encuestas como fake news (noticias falsas) y suele mencionar lo equivocadas que estuvieron en los comicios del 2016, cuando lo daban como perdedor.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington