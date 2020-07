Las razones por las que Trump cambió su postura frente a la pandemia

Probablemente motivado por su vertiginoso descenso en las encuestas, y tras varias semanas ignorando el rebrote de la pandemia en su país, el presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió este martes al podio para tratar de convencer a los estadounidenses de que es el líder que necesitan para sacarlos de la crisis.



Y lo hizo dando marcha atrás a varias de sus posturas más recalcitrantes a lo largo de la pandemia. Primero reconociendo, por primera vez, que las cosas van a empeorar y luego indicando, finalmente, que los tapabocas son claves para detener el avance de enfermedad.



"Algunas áreas del país están bien y otras menos bien. Y es probable, desafortunadamente, que se empeore antes que comience a mejorar. Es algo que no me gusta decir de las cosas, pero las cosas son como son", dijo el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Un giro de 180 grados para un presidente que hace un mes declaró victoria frente al coronavirus y se resistía a siquiera mencionar el problema, pese a que venía creciendo en todos los rincones del país.



Y algo parecido pasó con los tapabocas. A pesar de las incontables recomendaciones de expertos y científicos, Trump acabó politizando al tema al indicarle a sus seguidores que su empleo era una cosa solo de demócratas que querían hacerlo lucir mal y que, además, no eran útiles.

En Los Ángeles, una de las ciudades que más casos registra en Estados Unidos, voluntarios reparten test de covid-19 para que las personas se los practiquen. Foto: EFE

Pero este martes finalmente cambió de tono al sugerir que deben ser usadas cuando no se pueda mantener el distanciamiento social.



"Así les gusten o no tienen un impacto", dijo el presidente que, sin embargo, no uso tapabocas para su intercambio con los periodistas. Dijo, eso sí, que cargaba uno en su bolsillo, y que lo usaba cuando era necesario.



Trump también destacó los avances en la carrera por lograr una vacuna y el desarrollo de drogas terapéuticas que hacen más fácil combatir los síntomas de la enfermedad. Volvió a repetir, eso sí, argumentos que han sido ampliamente desacreditados por los expertos.



Entre ellos, que la única razón por la que el coronavirus está creciendo en casi todos los estados del país es porque realizan más pruebas y que EE. UU. posee el mejor récord del mundo en cuanto a la tasa de mortalidad.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó este martes que su país es el que más pruebas realiza y por eso hay tantos casos de coronavirus. Foto: AFP

Si bien es cierto que EE.UU. es el país que más pruebas diarias realiza, también lo es que la curva de casos positivos viene en ascenso en más de 40 estados del país, lo que indica que la pandemia se sigue expandiendo, como también lo demuestra el incremento en la demanda de los hospitales del país.



En cuanto a la tasa de mortalidad, el país ocupa el décimo puesto con el peor récord entre más de 200 naciones y el quinto si solo se cuenta a las industrializadas.



El presidente llevaba más de un mes alejado de las pantallas desde que declaró "victoria" frente al virus y optó por cancelar las habituales ruedas de prensa que venía realizando para informar de la situación, optando por concentrarse en la reapertura económica del y su campaña de reelección.



Ruedas de prensa que culminaron, entre otras cosas, luego de desastrosas intervenciones públicas de Trump. La última de ellas cuando recomendó tomar un tóxico detergente para curar la enfermedad e irradiar a los afectados con luz ultravioleta.



Trump, además, terminó aislado en su presión por la reapertura, luego que la mayoría de gobernadores republicanos que acataron su orden de reactivar la economía, terminaron reconociendo su error dando marcha atrás a muchas de las medidas cuando quedó claro que estaban contribuyendo a la propagación de la pandemia.

El demócrata Joe Biden lidera las encuestas de la intención de voto para las elecciones presidenciales de noviembre. Foto: AFP

Sus críticos anotan que el giro frente al coronavirus y su intento por recuperar el liderazgo frente a la pandemia son solo cosméticos y motivados por los pésimos números que han comenzado a mostrar los sondeos.



En los últimos, más del 65 por ciento lo raja en el manejo de la crisis y lo ponen hasta 15 puntos por debajo de Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales.



Además, sucede justo cuando la enfermedad parece fuera de control (más de 65.000 casos diarios) y la mortandad ha comenzado a subir nuevamente. Este martes, por ejemplo, en el país perecieron más de 1.000 personas. Algo que no sucedía desde hace casi dos meses y que Trump usó como "prueba" de que el virus estaba en retirada.



"Ya Trump levantó la bandera blanca. No sabe qué hacer. Cero. Lo único que tiene en su mente es cómo ganar la reelección. Y no le importa a cuántos les dé covid-19 o mueran por el virus porque cree que si la economía está mal entonces él está en problemas… Y creo que tiene razón. Ningún país ha hecho lo que él ha hecho que es rendirse y abandonarnos", dijo Biden sobre el "reversazo" del mandatario.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68