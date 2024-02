¿Por qué Taylor Swift podría influir en las elecciones 2024 de Estados Unidos?

La ganadora del Grammy y protagonista de la exitosa gira Eras Tour, Taylor Swift podría tener cierto peso en las elecciones presidenciales de 2024, según ha revelado una encuesta. El papel de la cantante en el llamado al voto podría impactar en la participación de los ciudadanos en la democracia e inclinar la balanza hacia algún candidato.

Uno de cada seis adultos se declara “más propenso a votar” si Taylor Swift o Travis Kelce, le animan a hacerlo, de acuerdo a la encuesta publicada por la consultora Savanta. Mientras que el cuatro por ciento de los encuestados reveló que ante un llamado público al voto por parte de la cantante o su novio, se sentirían "menos propensos a votar".

El ejercicio estadístico, publicado por la agencia de investigación de mercados el viernes por la mañana, también reveló que 79 por ciento de los encuestados aseguraron que el llamado de Taylor Swift y su novio futbolista al voto no influiría su decisión de votar o abstenerse, señala The Hill.

Sin embargo, casi el 15 por ciento de los 2.090 adultos estadounidenses encuestados dijeron que atenderían el llamado de Taylor a participar en el proceso democrático y asistir a las urnas en las siguientes elecciones presidenciales.

La influencia de Taylor Swift en la política de Estados Unidos



La participación de Taylor Swift en las elecciones de 2024 podría suceder como un llamado a sus 280'000.000 de seguidores para manifestar su opinión en las urnas. Esta no sería la primera vez que la cantante se involucra en política, pues el año pasado publicó un mensaje instando a sus fans a registrarse para votar, lo que resultó en que vote.org registró a más de 35.000 personas en un solo día, según manifestó la organización.

En la carrera presidencial del 2020, la intérprete de Blank Space respaldó al demócrata Joe Biden en su contienda contra el republicano Donald Trump. Según reportes del New York Times, el equipo de campaña del ahora presidente Biden está planeando estrategias para conseguir de nuevo el apoyo de la artista.

La primera vez que Taylor Swift usó su influencia para llamar al voto fue en 2018, cuando publicó un posteo en Instagram en favor de Phil Bredesen, para el Senado, y Jim Cooper, para la Cámara de Representantes. En esa misma publicación habló de la importancia de educarse sobre las posturas de los candidatos y registrarse para votar.

En 2018, la cantante manifestó en Instagram sus preocupaciones políticas e hizo un llamado a registrarse al voto. Foto: Instagram @taylorswift

“En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios acontecimientos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, me siento muy diferente acerca de eso ahora”, escribió la cantante en aquel entonces. “Siempre he votado y siempre votaré en favor del candidato que proteja y luche por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país”, dijo sobre su postura política.