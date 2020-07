¿Qué se espera de la reunión entre López Obrador y Trump?

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sostendrá dos reuniones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, una privada y otra con sus comitivas, en su visita a Washington este miércoles.



(Lea también: Piden a Pompeo presionar para que se cumpla acuerdo de paz en Colombia)

López Obrador viajará este martes en línea comercial a Washington a donde arribará por la noche, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al revelar la agenda de la visita oficial del mandatario mexicano a Estados Unidos.



Como su primer acto protocolario en la capital estadounidense, López Obrador depositará ofrendas florales ante el monumento al presidente estadounidense Abraham Lincoln y el monumento al presidente mexicano Benito Juárez.



El acuerdo T-Mec, el muro fronterizo y la migración, las claves del encuentro.



(Lea también: Lo que se sabe del crimen contra una mujer en base militar de EE. UU.)

¿Para qué se reunirán ambos mandatarios?

El motivo oficial de la invitación es la celebración del nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y EE. UU. (T-Mec). La expectativa es máxima ya que será, además, el primer cara a cara entre ambos desde que asumieron el poder.



Sin embargo, López Obrador dijo este lunes que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá a la reunión.



"Nosotros hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar", dijo López. Y agregó: "No podrá (Trudeau) acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación".

¿Qué es el T-Mec?

El T-MEC es el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 y que fue otra de las promesas de campaña del mandatario estadounidense.



"El T-MEC es el mayor, más justo y más equilibrado acuerdo comercial jamás negociado y contiene provisiones innovadoras para ayudar a crecer la economía y apoyar empleos estadounidenses", aseveró Trump en un comunicado.



El nuevo acuerdo, que entró el vigor el 1 de julio, incluye varios cambios importantes en un flujo comercial entre los tres países que asciende a un valor de unos 1,2 billones de dólares.



(Lea aquí: La reelección de Trump, en duda por su manejo de la pandemia)



En concreto, modernizará la relación entre los tres países al incluir temas como la facilitación del comercio electrónico y el almacenamiento de datos, pero también elevará los costes en el sector automotriz de Norteamérica.



Estados Unidos, que amenazó con hacer añicos el previo, ha sido visto como el gran vencedor del nuevo pacto, especialmente por reforzar las exigencias proteccionistas en los sectores automovilístico y siderúrgico, mientras que México y Canadá, en menor medida, tuvieron que ceder para mantener el acceso privilegiado a la primera economía mundial.

Imagen de archivo en el que Trump visita la frontera con México. Foto: AFP

¿Y hablarán del muro que busca eregir Trump en la frontera?

Será difícil que no encaren el gran motivo de discordia entre ambos países: el muro.



Trump arribó a la Casa Blanca en 2017 con un insistente mensaje nacionalista y retórica xenófoba que buscaba reforzar Estados Unidos de las amenazas externas, especialmente de la frontera sur.



Como símbolo, no ha dejado de esgrimir el muro con México como su gran propuesta. De hecho, hace apenas unos días viajó a Arizona y estampó su firma en unas de secciones de nueva construcción de la barrera fronteriza.



Por su parte, López Obrador, que llegó a la Presidencia a finales de 2018, ha mantenido la estrategia empleada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, y ha evitado responder a la agresiva retórica desde la Casa Blanca.



(Le puede interesar: ¿En qué consiste el 'muro virtual' de Trump en la frontera con México?)



A comienzos de año, el presidente mexicano lo repitió: "Debemos tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos, entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con ese gobierno es buena, no queremos pelearnos. Paz y amor y, aunque nos cuquen (molesten), no nos vamos a enganchar".



Esta postura le ha granjeado numerosas críticas por su incapacidad para responder con contundencia los abusos de EE. UU., pero es una estrategia a la que ha sido fiel López Obrador.

¿Hablarán sobre migración?

El tema de migración va a ser, como dicen en inglés, 'the elephant in the room' (el elefante en la sala), porque es un tema central de la relación bilateral, dijo a Efe María Fernanda Pérez, directora asociada del Centro Adrienne Arsht para América Latina del instituto de estudios Atlantic Council.



La migración es para ambos países una autopista de doble carril, ya que por un lado involucra a los mexicanos que, por vecindad, han cruzado tradicionalmente hacia EE. UU., con o sin documentos.



Y, por otro, México es la bisagra entre Norteamérica y una Centroamérica golpeada por la pobreza y una violencia que expulsa a miles de personas de sus hogares, en especial desde Guatemala, Honduras y El Salvador, que conforman el llamado "triángulo norte".



(Lea aquí: Ruido en Congreso de EE. UU. por violaciones cometidas por militares)



La agenda migratoria bilateral aborda aspectos sensibles como el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) -que entre sus cerca de 644.000 beneficiarios en marzo pasado contaba con al menos 517.000 mexicanos-, y las visas para los trabajadores agrícolas y de la construcción.

Migrantes hondureños que forman parte de una nueva caravana partió a principio de año desde Honduras con rumbo a Estados Unidos. Foto: EFE

López Obrador, negativo para covid-19 antes de encuentro con Trump

López Obrador informó este martes que dio negativo a la prueba para determinar si estaba contagiado de coronavirus, requisito para poder viajar a Washington.



"Ahora, me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con |responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado", dijo el mandatario en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.



En su primer viaje al extranjero desde que es presidente, López Obrador parte este martes en avión comercial hacia Washington para conversar el miércoles con Donald Trump, primero en un encuentro privado y luego en una reunión de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.



(En otras noticias: ¿Por qué se quedó Pacho Santos en la embajada en Estados Unidos?)



El presidente recordó que con anterioridad no se había hecho la prueba porque, siguiendo los consejos de las autoridades de salud mexicanas, al no presentar síntomas esta no era considerada necesaria.



Pero en su viaje a Washington, aseguró que "humildemente" no tendrá problemas en repetir la prueba de la covid-19 si lo requiere el país vecino una vez dentro de su territorio. "Tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país. (...) No hay ningún demérito", subrayó.

Lea también

- Ciudad china emite alerta sanitaria por posible caso de peste bubónica

- Con captura de Maxwell tiemblan las élites de EE. UU. y el mundo

- Asesinato del general Soleimani fue ilegal, dice experta de la ONU

INTERNACIONAL

*Con información de Efe