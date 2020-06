Casos de covid-19 han crecido en casi la mitad de estados de EE. UU.

Casi la mitad de los estados en EE. UU. han reportado grandes incrementos en las infecciones por covid-19 en los últimos días y se espera, según expertos, que el número siga creciendo de manera exponencial esta semana, ahora que el país ha reactivado buena parte de su actividad económica.



La mayoría de los estados que han reportado incrementos son precisamente aquellos que abrieron primero. De acuerdo con el último balance de la Universidad John Hopkins, esos estados son Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Virginia del Este y Wyoming.

Otros 10 estados presentan cifras estables (el promedio ha sido similar en la última semana) y otros 17 registran descensos. De todos, los rebrotes más graves se han presentado en Florida, Arizona, Texas y California. En la Florida, por ejemplo, el número de casos se ha más que triplicado desde su pico en abril que fue de unos 1.300 contagios confirmados al día. El viernes y sábado se registraron 3.822 casos y 4.049, respectivamente.



En Arizona, el número total de infectados se ha duplicado en 14 días y el número de casos que han requerido hospitalización aumentó un 29 por ciento en una semana. Más grave aún, la tasa de ocupación de camas para cuidados intensivos se encuentra en un 85 por ciento y la general en un 83 por ciento.



A nivel nacional, de acuerdo con la John Hopkins, se ha presentado un alza del 24 por ciento en los contagios en estos últimos siete días. De acuerdo Scott Gottlieb, excomisionado para la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU., estos estados están a punto de a una escala de contagios exponencial si no toman correctivos.



Ron DeSantis, gobernador de la Florida, dijo a comienzos de la semana pasada que el incremento en su estado se atribuía a un incremento en la cantidad de pruebas realizadas. Haciendo eco, además, a lo que ha venido diciendo el presidente de EE. UU., Donald Trump.

En un acto de campaña, Trump admitió que le ha pedido a su administración que disminuya la cantidad de pruebas de covid-19. Foto: Bloomberg

Pero este fin de semana DeSantis tuvo que reconocer que esa no es la razón principal del crecimiento y que la enfermedad se está propagando entre las comunidades. “La curva de la cantidad de gente dando positivo se está acelerando más rápidamente que la curva en el aumento de las pruebas”, dijo DeSantis al anunciar nuevas restricciones para bares y clubes nocturnos.



Trump, durante un evento de campaña en Tulsa (Oklahoma), desató una nueva controversia este fin de semana al indicar que le había pedido a su administración que pusiera un freno a las pruebas de diagnóstico. Según el presidente, las pruebas son una “espada con doble filo” porque al aumentarlas también crecen los números de casos positivos y eso hace lucir mal al país.



El comentario le valió un torrente de críticas pues, según los expertos en salud, un programa robusto de pruebas de diagnóstico es clave para detectar el movimiento del virus y en el diseño de estrategias para contenerlo.

Además, ven en lo dicho por el presidente un esfuerzo por ocultar la magnitud del problema para que no impacte sus chances de reelección. Aunque Trump se ha quejado por esto mismo en varias oportunidades, miembros de su administración indicaron que los comentarios habían sido un "chiste".



Pero de acuerdo con Ashish Jha, el director del Instituto para la Salud Global de la Universidad de Harvard, lo que dijo el presidente es consistente con lo que ha hecho su administración desde el comienzo de la pandemia.



"Lo que hemos visto es poco interés en dedicar tiempo y esfuerzo al tema del diagnóstico. Y es increíblemente frustrante para los millones que se han enfermado sin que hayan podido realizar una prueba y así evitar contagiar a otros. Esto, desafortunadamente, no es un chiste. Le ha costado la vida a más de 100 mil personas porque no hemos podido construir la infraestructura de diagnóstico para poder controlar la enfermedad", sostiene Jha.

El principal epidemiólogo de EE. UU, Anthony Fauci. Foto: Efe

A la fecha, EE. UU. ha practicado unas 25 millones de pruebas, más que cualquier otro país del mundo en términos de cantidad. Pero dado el tamaño de su población (330 millones) y la expansión masiva del virus, los expertos sostienen que son necesarias al menos 10 millones de pruebas semanales para detectar nuevos brotes y contenerlos antes que se propaguen en el resto de la comunidad.



Por otra parte, las nuevas estadísticas indican que un alto porcentaje de las nuevas infecciones se están presentado entre personas jóvenes, de 20 a 30 años.



De acuerdo con Anthony Fauci, el jefe del Instituto Nacional para las Enfermedades Infecciosas de EE. UU., eso estaría sucediendo porque los jóvenes son menos rigurosos con las medidas de protección y porque los mayores se han cuidado más.



Eso, dice el doctor, se traducirá en un declive en el nivel de mortandad a corto plazo pero en el medio y largo se torna en un problema.“Se infectan, vuelven a sus casas y luego infectan a los mayores que desarrollan complicaciones y terminan en los hospitales”, sostiene Fauci.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: sergom68