¿Por qué se demora la renovación de mi visa de EE. UU.? 

En este artículo ofrecemos sugerencias sobre cómo realizar su renovación de visa o su solicitud de visa con una exención de entrevista. Para atender mejor a nuestros solicitantes y reducir el contacto con otras personas durante la pandemia,

la Embajada de los Estados Unidos ofrece exenciones de entrevista para muchas categorías de visa, incluidas las visas de turismo B1/B2, las visas de tránsito y de miembros de la tripulación C1/D y D, ciertas visas de estudiante y de visitante de intercambio F/M/J, y algunas visas basadas en peticiones como las visas O y P.



(Le puede interesar: ¿Puedo obtener una visa de trabajo para EE. UU. durante la pandemia?)



Si usted recibe una notificación de exención de entrevista después de solicitar su visa, no necesita presentarse personalmente en la Embajada, sino que puede entregar los documentos de su solicitud en el Centro de Servicio al Solicitante o en las oficinas autorizadas de DHL y pasar por alto la entrevista en la Embajada.



Los niños menores de 14 años y los mayores de 79 años de edad son elegibles para la exención de la entrevista, incluso si es su primera solicitud de visa. Para otros solicitantes, puede haber una exención de entrevista si cumple con los siguientes requisitos:

• Ser ciudadano o residente legal de Colombia

• Tener una visa anterior que se haya vencido hace menos de 48 meses

• Que su visa anterior haya sido emitida con una validez completa (varía según el tipo de visa)

• Estar solicitando el mismo tipo de visa que la visa anterior

• Que su visa anterior no haya sido revocada ni cancelada

• Que su solicitud de visa más reciente no haya sido rechazada

• Que su visa anterior y su pasaporte actual tengan el mismo nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, género y nacionalidad

• Que su visa anterior no tenga la anotación: "Clearance Received" o "212(a) waiver of ineligibility"



(Lea también: ¿Cómo puedo acelerar el proceso de inmigración al ingresar a EE. UU.?)

Nuestro equipo consular está limitando las entrevistas presenciales por razones de salud y seguridad, maximizando la eficiencia al procesar la mayor cantidad posible de solicitudes de exención de entrevista.



A menudo recibimos solicitudes sin los documentos requeridos o con documentos innecesarios, lo que retrasa el proceso. Para que su solicitud se tramite rápidamente, recuerde presentar los siguientes documentos:



Para las visas B1/B2 de turista, tratamiento médico y negocios: su pasaporte con la visa anterior y una foto reciente (tomada en los últimos 6 meses, de 5x5 cm, de fondo blanco).



Para las visas de tránsito y de miembros de tripulación C1/D: su pasaporte con la visa anterior, su contrato o carta de trabajo y una foto reciente.



Para estudiantes F/M/J y visitantes de intercambio: su pasaporte con la visa anterior, su I-20 o DS-2019 válido y una foto reciente.



Para las visas O y P: su pasaporte con la visa anterior, una copia de su petición con el mismo peticionario y una foto reciente.



(Le puede interesar: ¿Cuándo obtendré una entrevista para mi visa de inmigrante de EE. UU.?)

Si el solicitante es menor de 14 años de edad, requerimos que presente sólo el certificado de nacimiento, una copia de las visas de los padres y una foto reciente;



Si solicita una exención de entrevista, no es necesario que presente documentos adicionales como extractos bancarios, registros fiscales, certificados de matrimonio o cualquier otro certificado. Presentar documentos innecesarios sólo retrasará el trámite de su caso.



Tenga en cuenta que la mayoría de los solicitantes no necesitan de la ayuda de un tercero para diligenciar el formulario de solicitud de visa, DS-160. Hay instrucciones en nuestra página web para ayudarle a completarlo por sí mismo y un vídeo aquí. Debe tener cuidado con los terceros que le digan que pueden aumentar sus posibilidades de obtener una visa ayudándole a diligenciar la solicitud. En lugar de recurrir a un tercero, le recomendamos que solicite la visa con antelación, sea sincero y diligencie la solicitud usted mismo.



Incluso si usted cumple con los criterios mencionados anteriormente, un funcionario consular puede determinar que requiere una entrevista. Si no reúne los requisitos para una exención de entrevista, tendrá que programar una cita en la Embajada. Para obtener información sobre su elegibilidad para obtener un adelanto de cita o una cita de emergencia y la forma de obtenerlas, visite: https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv/information/faqs.



Esperamos hacer su proceso de solicitud de visa lo más fácil y seguro posible durante estos tiempos difíciles. Para obtener la información más reciente, síganos en las redes sociales –Facebook, Twitter e Instagram– y en nuestra página web.



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS

Le puede interesar:

- El cónsul le responde / ¿Qué debo hacer antes de viajar a EE. UU.?

- ¿Debo tener familia en EE. UU. para inmigrar?