Los fiscales de Georgia que investigan el presunto intento del expresidente Donald Trump de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado sureño comenzarán este lunes a presentar pruebas a un gran jurado, antes de una eventual inculpación.



Dos de los testigos, el exvicegobernador del estado de Georgia y un periodista local, afirmaron el sábado que han recibido una llamada de la oficina de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, para testificar el martes ante un gran jurado.

La fiscal creó este panel de ciudadanos con poderes de investigación para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Trump.



En julio la fiscal insinuó que podría solicitar una inculpación antes de finales de agosto, en particular por fraude e interferencia electoral.



Trump reaccionó este lunes en su plataforma Truth Social contra el exvicegobernador Geoff Duncan, diciendo que "no debería" declarar en el caso.



Y volvió a atacar a la fiscal, a quien acusó de "solo querer 'agarrar a Trump'". Además reiteró, sin pruebas, que fue víctima de un fraude en Georgia en 2020 en beneficio de su rival Joe Biden.



La investigación comenzó a raíz de una llamada telefónica de enero de 2021 -cuya grabación se ha hecho pública- en la que Trump pidió a un funcionario local, Brad Raffensperger, que "encontrara" las aproximadamente 12.000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar los 16 electores de Georgia.



En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente sino que designan a grandes electores de cada estado, que serán quienes voten por uno u otro candidato.



Según documentos judiciales, los investigadores dan cuenta de "un plan coordinado y a nivel de varios estados llevado a cabo por el equipo de campaña de Trump" para influir en los resultados de las elecciones.



El gran jurado ha recomendado que se inculpe a una docena de personas, pero no ha precisado a quiénes.

El expresidente Donald Trump. Foto: Bloomberg

Para evitar posibles presiones o violencia, se instalaron barreras de seguridad frente a la corte en el centro de Atlanta donde se lleva a cabo la investigación.



Trump ha sido inculpado por otros tres casos: por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 (en un caso en Washington), por negligencia en la gestión de documentos confidenciales (en un tribunal de Florida) y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio (en una corta de Nueva York).



