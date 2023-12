¿Por qué Santa Claus se viste de rojo y no de otro color?

Aunque la imagen de un Santa Claus robusto, con barba blanca y ropa roja, se ha arraigado en la cultura popular, este personaje no siempre fue así. Lo que comenzó como un ser inspirado en las acciones de Nicolás de Bari, hoy es icono popular que debe su imagen a los creativos de Coca-Cola, quienes en los años 30 del siglo pasado presentaron la imagen de Santa que ha prevalecido hasta las fiestas navideñas actuales.

Antes del siglo pasado, Santa Claus lucía muy diferente. Este personaje llegó a ser dibujado, en 1862, por el artista Thomas Nast como un pequeño elfo en las páginas de Harper's Weekly. Sin embargo, no fue hasta 1931 que Santa tomó la apariencia que conocemos. “Coca-Cola encargó al ilustrador Haddon Sundblom, nacido en Michigan, que desarrollara imágenes publicitarias de Papá Noel, mostrando al propio Papá Noel, no a un hombre disfrazado”, señala el sitio de la refresquera.

El resultado debutó en los anuncios de Coca-Cola en el periódico The Saturday Evening Post. El Santa Claus de Haddon Sunblom se convirtió rápidamente en el prototipo de Papá Noel y ha servido de inspiración para la recreación de este personaje a lo largo de los años. El artista estuvo a cargo de la imagen de Santa para la refresquera desde 1931 hasta 1964 y sus obras han formado parte de exhibiciones en lugares como el Louvre de París, el Royal Ontario Museum de Toronto y el Museum of Science and Industry de Chicago.

El color rojo del traje de Santa Claus se ha identificado con los colores de la marca de la refresquera; sin embargo, hay analistas que consideran que se trata de una adaptación de los colores usados tradicionalmente por el obispo Nicolás de Bari, en quien está inspirado este personaje navideño. Otros señalan que el color elegido por Sundblom se debe a sus cualidades psicológicas, ya que genera seguridad, nostalgia y calidez.

El ilustrador Haddon Sundblom creo la imagen de Santa Claus como lo conocemos ahora. Foto: www.coca-colacompany.com

¿De dónde viene Santa Claus?



Coca-Cola no inventó a Santa Claus, pero sí le dio su imagen característica. El origen de este personaje puede rastrearse hasta Nicolás de Bari, un obispo del Siglo IV. La historia cuenta que San Nicolás heredó la fortuna de sus padres, pero él decidió dedicarse a la religión y repartir la riqueza entre los más necesitados, poniendo especial atención en las niñas y niños.

Una de las acciones de San Nicolás que ha trascendido hasta la actualidad, fue que al enterarse de que un padre de tres hijas no tenía dinero para asegurar sus dotes, lo cual orillaría a las mujeres a la prostitución, decidió regalarle parte de su fortuna. Supuestamente, esto lo hizo dejando caer las monedas por la chimenea y estas cayeron en las medias que las hijas habían puesto a secar, lo cual justifica la tradición.

Durante la edad media, los niños recibían regalos en la víspera del cumpleaños de San Nicolás de Bari, el cinco de diciembre. Esta fecha luego se ajustó a la Navidad, para según Martín Lutero centrar la celebración en Cristo y no en los santos.

Otros personajes que han influido en la creación de Santa Claus como lo conocemos hoy, son Father Christmas, en la tradición inglesa; el tío de Nadal, en la usanza española; y el hada Befana, según la cultura italiana. Todos ellos comparten la tradición de entregar regalos o dulces a los niños en las fechas decembrinas.