Por qué retiraron del mercado una píldora para la disfunción eréctil en Estados Unidos

De acuerdo con Mayo Clinic, la disfunción eréctil es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como tener relaciones sexuales, las razones detrás de este padecimiento son varias. Sin embargo, en la actualidad la ciencia cuenta con diversas opciones para que este ya no sea un problema, entre ellas, fármacos, pero se debe tener cuidado con cuáles son los que se administran, pues una empresa de Miami retirará del mercado cápsulas para este fin.

Lo primero que hay que señalar es que tener problemas de erección de vez en cuando no es necesariamente un motivo para preocuparse o medicarse, de acuerdo con Mayo Clinic. No obstante, este tipo de problemas pueden derivarse de otro tipo de afecciones médicas que necesitan tratamiento por lo que es importante consultar al médico y estar al pendiente de las alertas de las autoridades sanitarias.

Y es que la Administración de Alimentos y Medicamentos Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha retirado del mercado una píldora destinada a tratar la disfunción eréctil generada por una empresa de Miami Gardens, debido a que se trata de un medicamento no aprobado

Cuál es la cápsula para la disfunsión eréctil no aprobada por la FDA

La píldora en cuestión es generada por el laboratorio Noah Wholesale y lleva por nombre The Rock; sin embargo, ya no estará disponible en el mercado debido a que la FDA lanzó una alerta al respecto de su venta a pesar de que contiene sildenafil, el ingrediente activo que hace a medicamentos como el viagra funcionar.

La razón por la cual el medicamento The rock está haciendo investigado, de acuerdo con el informe de la FDA es, precisamente su contenido de Sildenafil que convierte a este producto en un fármaco no aprobado cuya seguridad y eficacia no se ha establecido y por lo tanto está sujeto a la retirada del mercado.

Pero si contiene el elemento que hace a otros medicamentos de este tipo funcionar, ¿por qué es que esta está haciendo la investigación? La razón es que el Sildenafil no estaba declarado en el empaque y este ingrediente no siempre se mezcla bien con otro tipo de elementos que pueden encontrarse en fármacos que una persona esté tomando, lo que podría llegar, por ejemplo, a ocasionar una baja de la presión arterial que podría llegar a ser mortal.

Por lo anterior, la FDA está pidiendo especialmente a las personas que padecen diabetes, presión arterial alta, colesterol alto o enfermedades cardíacas a poner mucha atención con los medicamentos que toman o combinan pues muchas veces sus fármacos contienen nitratos, elemento que puede reaccionar mal con el Sildenafil.

"Entre la población masculina adulta que tienen más probabilidades de usar este producto, los hombres que usan nitratos para afecciones cardíacas corren el mayor riesgo", advirtió la FDA al Miami Herald.

Para tomar precauciones hay que mencionar que The rock es una cápsula roja de 1.200 mg que se vende en un empaque con letras rojas y negras en un trozo de cartón blanco y podía encontrarse en tiendas de conveniencia, gasolineras y pequeños minoristas. Aquellos que tienen esta cápsula lo mejor es que la devuelvan a la tienda en donde la compraron para obtener un reembolso o simplemente la tiren a la basura.

Facebook Twitter Linkedin

The rock, cápsula Foto: FDA

Finalmente la FDA recuerda que cualquier problema médico relacionado con algún tipo de medicamento debe ser tratado por un profesional y luego informarse al programa MedWatch del organismo.