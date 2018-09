¿Por qué regresó Obama al escenario de la política en Estados Unidos?

Aprovechando un momento de debilidad extrema de Donald Trump y rompiendo una tradición centenaria de no intervención tras su retiro, el expresidente Barack Obama se ha involucrado abiertamente en la campaña para las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos en medio de un elemento que dice mucho de lo que se vive en Washington por estos días: los republicanos han salido a criticar el discurso de Obama, pero ninguno ha dicho que esté equivocado.

Y Trump no ha contraatacado a su antecesor con la virulencia conocida en redes sociales, a pesar de que este fin de semana no pudo salir a jugar golf por la lluvia y tuvo mucho tiempo para tuitear.



No es habitual que un expresidente estadounidense se involucre, de nuevo, en las batallas de su partido, pero hay un elemento que es clave: no es habitual, ni correcto, en la tradición política estadounidense, que un presidente activo ataque a su antecesor. Así las cosas, si Trump rompe la tradición, Obama no ve por qué no puede hacerlo, por supuesto, a su manera, y con la sutileza que lo caracteriza.



"Este es uno de esos momentos cruciales en que cada uno de nosotros, como ciudadanos de Estados Unidos, debemos determinar quiénes somos, qué es lo que defendemos”, dijo Obama a unas 1.300 personas, la mayoría de ellos estudiantes en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, por lo que llamó a votar demócrata para “recuperar algo de cordura” en la política estadounidense, dijo.

EE.UU. corre el riesgo de alejarse aún más de los ideales de los fundadores de la nación, ya que los privilegiados y poderosos explotan la “política del miedo y el resentimiento” para mantener su estatus, añadió. “No comenzó con Donald Trump; él es un síntoma, no la causa, solo está sacando partido de los resentimientos de los que los políticos han sacado provecho durante años”, fueron algunas de las frases más duras de Obama.



Por ejemplo Marco Rubio, uno de los alfiles del partido del elefante, criticó el “lenguaje divisivo” de Obama, que sugiriera que el partido republicano es enemigo de los hispanos o que, según él, se asociara como racistas a los partidarios de la aplicación de las leyes migratorias. Pero no negó la afirmación del expresidente afroamericano de que el buen momento del que goza la economía del país no es mérito de Trump sino de su Gobierno.



Algo parecido a lo que le sucedió al exgobernador Chris Christie, otro de los tradicionales aliados de Trump, que en la misma línea, no defendió a Trump, sino que atacó a Obama.

“Me parece irónico que (Obama) hable de que Trump es un síntoma, no la causa (…) Si tiene razón y Trump es el síntoma de una causa, hay que recordar que Trump fue elegido en 2016, tras ocho años de Barack Obama como presidente. Él no puede separarse de eso”.



En otras palabras, si todo está saliendo mal, lo que de por sí es un reconocimiento de que las cosas en la Casa Blanca no van bien, ¿es más culpa de Obama?



Ahora bien, un despacho de la agencia Bloomberg comenta que “la participación de Obama en la campana de mitad de periodo conlleva riesgos para los demócratas, pues el expresidente no tiene un historial sólido de ayudar a su partido a ganar cuando su propio nombre no está en la boleta electoral y los demócratas sufrieron importantes derrotas en las dos votaciones de mitad de periodo realizadas durante los mandatos de Obama en 2010 y 2014".



Pero la consigna es clara entre los demócratas: arrebatarles el triunfo a los republicanos en áreas de mayoría conservadora, como en el condado de Orange, al sur de California, donde las filas de Trump pueden perder varias sillas en la cámara.

Es probable que Obama sea menos útil en algunas de las confrontaciones más competitivas del Senado que se debaten en los estados en que ganó Trump. El jueves, el expresidente tiene previsto hacer campaña en Cleveland por la postulación de Richard Cordray para gobernador de Ohio. Cordray fue director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.



El Informe Político Cook considera que la contienda entre Cordray y el fiscal general de Ohio, Mike DeWine, va en empate técnico. Se está desarrollando en un estado en que Trump ganó por ocho puntos porcentuales y donde los republicanos tienen todas las oficinas estatales.



El próximo mes de noviembre, los estadounidenses están llamados a elegir a un tercio de sus senadores y a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes. Actualmente las cuentas están mucho más ajustadas en la Cámara Alta, donde los republicanos cuentan con 51 asientos frente a los 47 de los demócratas y los 2 de legisladores independientes.

En la Cámara Baja, sin embargo, el panorama es bien distinto. Con sus 432 asientos en juego, los republicanos temen pagar el precio en votos que generalmente supone dejar atrás la oposición para instalarse en la Casa Blanca, lo que podría poner en peligro su actual mayoría de 239 escaños frente a los 193 de los demócratas.



Y acá es donde salta la pregunta: si los demócratas ganan alguna de las dos cámaras será posible un juicio de destitución contra Trump. Esta es la razón por la que un empujón de Obama podría ser clave.



