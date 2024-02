¿Por qué no es bueno pedir la visa de EE. UU. después de una negación, según experto?

Solicitar la visa para poder ingresar a Estados Unidos requiere cumplir con ciertos requisitos, pagar el costo correspondiente y, sobre todo, tener paciencia pues, tras la pandemia de Covid-19, la disponibilidad de citas es limitada y en muchos casos hay que esperar meses, e incluso años, para tener la entrevista. Pero incluso llegando hasta ese punto no se garantiza la aprobación del documento. Millones de personas salen decepcionadas ante el rechazo, y según un especialista, lo mejor es que no vuelvan a iniciar el trámite de inmediato.

Ante una negativa de visa la mayoría de las personas podrían considerar que iniciar el trámite nuevamente es lo correcto, dada la cantidad de tiempo que, como ya se dijo, habrá que esperar. No obstante, el exagente consular Brent Hanson advierte que lo mejor es dar más tiempo.

A través de su cuenta en TikTok @visasusa.latam el exoficial comparte diversos consejos para realizar el proceso de petición de visa de la mejor manera. En esta ocasión publicó un video en el cual se puede ver a una representante de una empresa gestora de trámites consulares mencionar que, ante una negación, lo mejor es iniciar nuevamente el proceso de inmediato. Esto debido a que distintos factores pudieron haber ocasionado el rechazo, como que el consulado no estaba entregando muchas visas ese día, por lo que se debe buscar asesoría. Pero esto es una mentira, según Hanson.

"Ella está vendiendo, le conviene convencerlo de que debe aplicar justo después de un rechazo, pero no es como debe funcionar. El oficial está haciendo una evaluación individual de su caso y encontró que usted no califica. El próximo oficial va a confirmar esa decisión la mayoría de las veces, a menos que haya habido un error por parte del oficial, pero por lo general lo que tiene que hacer es esperar y mejorar sus calificaciones antes de aplicar otra vez", explica el exoficial de visas.

En ese sentido, de acuerdo con su recomendación, lo mejor es esperar un poco y hacer los cambios necesarios para demostrar que se tiene la intención de viajar a Estados Unidos únicamente con el motivo que se argumenta, ya sea para vacacionar, hacer negocios u otras razones. Puede, por ejemplo, ahorrar más de dinero, contar con mejores credenciales de trabajo, o incluso cambiar su situación personal, contraer matrimonio o tener hijos.

Y es que es importante señalar que si el cónsul rechaza la solicitud de visa está obligado a explicar las razones por las cuales tomó esa decisión. En la mayoría de los casos se debe a que la persona no fue capaz de comprobar lazos suficientemente fuertes con su país de origen, por lo que existe una sospecha de que quiera ir al territorio norteamericano y permanecer ilegalmente en él.

Claves para tener éxito en la entrevista de visa, según el exagente

En una entrevista que el exagente Hanson dio al tiktoker @gusgrioficial, brindó algunos consejos para que se tengan mayores probabilidades de superar positivamente la cita en el consulado y obtener una respuesta afirmativa para obtener la visa.

Dijo, por ejemplo, que la imagen importa, pero que las personas no deben aparentar algo que no son. No vale la pena ir con un traje nuevo, sino demostrar que se tienen los recursos suficientes para realizar el viaje, gracias a su profesión. Es decir, acudir bien vestido, pero sin exagerar, y de acuerdo con el tipo de trabajo que se tiene.

Asimismo señaló que es buena idea realizar primero otros viajes internacionales de manera que el cónsul pueda darse cuenta de que se tiene el dinero para salir y regresar sin inconvenientes.