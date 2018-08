Por qué México y EE. UU. aceleraron a nuevo pacto comercial

El acuerdo comercial anunciado entre México y Estados Unidos responde a la premura del país latinoamericano por cerrar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de que finalice el gobierno de Enrique Peña Nieto, coincidieron expertos.

El actual Ejecutivo mexicano, que dará el relevo al de Andrés Manuel López Obrador el próximo primero de diciembre, tenía a sus espaldas la “presión política de dejar algo hecho” respecto a la renegociación del pacto, dijo Manuel Valencia, especialista en negocios internacionales del Tecnológico de Monterrey.



Después de un periodo de negociación que se extendió más de un año, y en el que fueron frecuentes los choques entre los tres socios (México, EE. UU. y Canadá), el equipo de Peña Nieto no se podía ir “sin dejar algo concretado, porque se lo iba a cobrar muy caro el gobierno entrante, en términos políticos”.



En las últimas semanas, los ministros mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, acompañados del representante del equipo de López Obrador, Jesús Seade, viajaron a Washington para ultimar los detalles del acuerdo de ambos países.



Ayer, desde el despacho Oval, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que los dos países llegaron a un acuerdo bilateral “increíble” para ambas partes y al que podría sumarse Canadá. Peña Nieto, presente en el anuncio a través de una conexión telefónica, pidió a Canadá que se una al acuerdo para mantener la esencia original del tratado, si bien el Ejecutivo canadiense reveló luego que solo firmará si el documento “es bueno” para su país y la clase media.



A México y Estados Unidos les “urgía” llegar a este pacto, subraya Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. EE. UU. celebrará elecciones intermedias el próximo noviembre, y este acuerdo podría traducirse en “votos para el partido Republicano”.

En cuanto al ámbito mexicano, la experta en asuntos internacionales coincide con Valencia en que a Peña Nieto le convenía llegar a este punto para convertirlo en un “logro de su sexenio” (2012-2018). De esta forma, agrega, Peña podrá incluir el acuerdo en su último informe de gobierno, que presentará el 3 de septiembre y en el que se recogerán los avances de su mandato.

Por el momento, Canadá se queda por fuera del tratado, e incluso Trump remarcó que el nombre cambiará –porque TLCAN tiene “connotaciones negativas”– y que se llamará ‘Acuerdo de Comercio de EE. UU. y México’. Para Contreras, el acuerdo “no podemos traducirlo como definitivo”, por la posición relegada de Canadá, que –sostiene– fue tomada de manera “unilateral”, porque “nadie excluyó” este país. “La no acción de Canadá permite la acción de EE. UU. para decir que va a ser un acuerdo bilateral”, sostiene.



La experta de la Universidad Iberoamericana destaca que, de todas formas, la relación comercial entre México y Canadá “está cubierta por el TPP11”, acuerdo comercial suscrito por 11 economías de la Cuenca del Pacífico. Con ese pacto, los dos socios abordaron “temas más allá del TLCAN”, por lo que la relación que quedaría “descobijada” sería, en todo caso, la que hay entre Canadá y EE. UU., que no forma parte del TPP11.



Valencia considera que dejar a Canadá fuera de esta parte de la renegociación fue un “riesgo calculado” por Peña Nieto.



Para Valencia, no sería “grave” si no se llegara a concretar la participación de Canadá: “Los tratados de libre comercio son así, se inician bilaterales y luego se invita a otros a que se integren”, comenta.

Canciller de Canadá viajará para renegociación

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, viajará hoy a Washington para continuar las negociaciones con EE. UU. y México para la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Freeland, quien se encuentra en Europa y tenía previsto visitar hoy Ucrania, y mañana y el jueves Francia, viajará a Washington “para continuar las negociaciones”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.



La decisión de Freeland de cancelar su gira europea para viajar a Washington se produce después de que EE. UU. y México anunciaron que han llegado a un acuerdo bilateral para renovar el TLCAN.

EFE