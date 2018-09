¿Qué significa que Farc no salgan de lista de terroristas de EE. UU.?

La lista de Organizaciones Terroristas Extrajeras (FTO, por su sigla en inglés) en la que permanece las Farc, está basada en un ley del Congreso de EE. UU. de 1996 en la que le da poderes al Secretario de Estado para conformarla y decretar una serie de sanciones contra grupos que se dedican a estas actividades y ponen en riesgo con ellas la seguridad nacional de ese país.

Esto incluye, además, poner en riesgo los intereses económicos y en relaciones exteriores del país y no se limita solo a actos terroristas como tal sino a "poseer la capacidad de realizar actos terroristas".



Esto último es probablemente la razón por la cual las Farc, pese a haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno y adelantado un proceso de desmovilización, fueron incluidas nuevamente este año en esta 'lista negra'.

Una prueba de ello es que en el mismo informe donde se evalúan las actividades terroristas del año en cuestión, en este caso el 2017, dice que no se registraron ataques atribuibles a las Farc, pero sí actos criminales de grupos disidentes que no se desmovilizaron.



Las consecuencias para el grupo como tal y para los miembros que lo integran son en dos categorías: financieras y migratorias.



En las financieras, la designación del grupo como una Organización Terrorista Extranjera dispara sanciones que son elevadas por el Departamento del Tesoro que incluye exigir a las instituciones bancarias del país que congelen cualquier bien o cuenta asociado con el grupo. Así mismo, se prohíbe la utilización del sistema financiero de EE UU.

Estas sanciones se extienden a cualquier grupo o persona en EE. UU. que sea considerado "simpatizante" de la organización y les proporcione cualquier material de algún tipo.



Ese apoyo material, además, constituye un crimen en EE. UU. y, por lo tanto, una vez un grupo es incluido en la lista, la persona o entidad que brinda ese respaldo estaría cometiendo un delito y es sujeta de acciones judiciales que acarrean penas hasta de cadena perpetua.Las Farc, como consecuencia de esa designación, están incluidas en otra lista paralela que lleva el Departamento del Tesoro y que se conoce como la 'Lista Clinton'.

Si bien, inicialmente esa lista era solo para narcotraficantes (y a las Farc también se les acusa de esto), luego se extendió para incluir a grupos terroristas.



Las migratorias prevén la cancelación de visas existentes que puedan tener los miembros del grupo, la prohibición de entregar nuevas y la deportación de cualquier persona asociada con la organización.



Según la ley, cada dos años el Secretario de Estado debe renovar la designación. El proceso para salir de la lista es muy similar a su ingreso y consiste en una revisión interagencial entre el Departamento de Estado, el del Tesoro y el de Justicia.

Otros casos

Esta revisión debe determinar que el grupo ya no reúne las tres categorías esenciales para su designación inicial: que sea extranjera, que cometa actos de terrorismo o retenga la capacidad de hacerlo y que sea una amenaza para los intereses de EE. UU.



En una gran mayoría de casos, como sucedió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los grupos terminan saliendo porque desaparecen como organización. Las AUC salieron de la lista en el 2014, ocho años después de su desmovilización en el 2006 y cuando ya no existían como grupo.



Muchas veces, no obstante, termina siendo una decisión política para favorecer algún tipo de acuerdo. Algo similar ocurrió con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) cuando firmaron el acuerdo de paz a finales de los años noventa, pero luego se designó al RIRA (el grupo que siguió activo tras la desmovilización).



