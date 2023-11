La extraña relación de las elecciones de EE. UU. con noviembre, según Mhoni Vidente?

La astróloga cubana Mhoni Vidente revela la relación que existe entre las elecciones y la masonería en Estados Unidos. Según la vidente, el ejercicio democrático de votar a los representantes del gobierno sucede en noviembre por la conexión de este mes con lo divino. “El mes 11 es el mes de Dios”, explica la pitonisa quien, además, habla sobre qué le depara a Argentina en sus próximas elecciones.

Mhoni Vidente compartió lo que le depara a la humanidad este mes en términos de política, a través de una video en su canal oficial de YouTube. La astróloga destaca que noviembre es un mes cabalístico. “En cuestiones de empezar a crecer, a ser líderes, a tener nuevos pensamientos y un nuevo régimen en varios países de todo el mundo, pero también es un mes de conflicto, de tragedias, de empezar a sentir la fuerza de Dios, la justicia”, adelanta.

Por las características místicas de este mes, la astróloga le confiere una conexión directa con la energía divina. “Dios es el número uno y se repite dos veces en el número 11 y eso nos da la pauta”, explica y complementa: “La carta número 11 del tarot, es la de la justicia, porque nos marca el mes de noviembre como la justicia kármica, la justicia divina, la justicia de Dios que va a caer sobre todo el ser humano”, apunta la experta.

“Sabemos que casi todas las elecciones de Estados Unidos son en el mes de noviembre, porque es el mes de Dios, porque ese país está regido completamente por los masones, por la orden 33 y la elevación total espiritual del ser humano”, dijo Mhoni Vidente sobre el proceso de votaciones. “Por eso escogen el segundo martes del mes de noviembre para sus elecciones más importantes”, reflexiona.

¿Qué pasará en las elecciones en Argentina, según Mhoni Vidente?

“Ya pusieron a un papá en la iglesia católica, ya ganaron un mundial, ahora tienen que ganar la libertad y el progreso, así que es contundente”, dijo Mhoni vidente sobre la segunda vuelta de las elecciones argentinas. “Fueron dos contrincantes que, la carta del loco, me dice que Javier Milei contra un señor Massa, que Massa saca más porcentaje que Milei. Van ellos dos como contrincantes totales”, aclara.

“Ya les había comentado que los puestos políticos no se heredan, se ganan en votos y no es posible que en Argentina el peronismo esté heredando constantemente la presidencia a sus allegados, para seguir viviendo del pueblo, para seguir viviendo del Gobierno”, declaró Mhoni Vidente y agregó: “Pero la carta del loco, junto con la carta de la sacerdotisa, me dicen que el 19 de noviembre van a estar logrando lo que nadie, que viene siendo Javier Milei con un representante o allegada de ella, que es Patricia Bullrich, que se ven ellos dos juntos para poder ganar la victoria, se ven casi el 54 o un 55 % de votación de todos los candidatos”, adelantó la vidente.