Arsenal de vacunas no usadas, la tragedia de EE. UU. en medio del covid-19

El presidente estadounidense, Joe Biden, no se cansa de decir que su país es, y quiere seguir siendo, el arsenal de vacunas anticovid-19 para el mundo entero. Y en muchos sentidos lo es.



Para el cierre de este año su administración habrá donado más de 500 millones de biológicos entre los más necesitados, y para 2022 están previstas otras 700 millones de dosis adicionales.



En EE. UU., sin embargo, es un arsenal casi en desuso que deja mucho que desear. Aunque el país cuenta con reservas disponibles para inocular varias veces a toda su población y no hay rincón, por remoto que sea, donde haya escasez, las tasas de vacunación siguen siendo muy bajas. Al menos en relación con la oferta, y si se compara con otras naciones desarrolladas y hasta en vías de desarrollo.



Actualmente, EE. UU. ha inoculado plenamente (dos dosis o una de Jansen) al 58 por ciento de su población, lo que lo ubica en el puesto 52 entre 180 países según One World in Data, firma que usan universidades como Harvard, Stanford y Cambridge, al igual que los medios más importantes para medir las tasas de vacunación a nivel mundial.



Entre los 27 países de la Unión Europea (UE), solo supera por estrecho margen a Polonia, Letonia, Estonia y Eslovaquia. Portugal y España, por ejemplo, ya están por encima del 80 por ciento, mientras que el Reino Unido, Italia, Bélgica y Francia rondan el 70 por ciento.



El presidente Joe Biden ha mostrado a EE. UU. como el arsenal de vacunas del mundo. Foto: EFE / EPA / JIM LO SCALZO

Incluso, muchos países del hemisferio occidental tienen tasas de vacunación superiores. Entre ellos, Canadá, Chile, Uruguay, Ecuador, El Salvador y Aruba. Y lo mismo pasa con el sur de Asia, donde van mejor China, Japón, Singapur. Malasia, Corea del Sur y Camboya.



Irónicamente, muchas de estas naciones, como Ecuador, han alcanzado estos niveles con vacunas donadas por EE. UU.



Colombia, con un 41 por ciento de su población vacunada, ocupa el puesto 71. Pero ya está cerca de alcanzar a Washington si solo se tiene en cuenta la aplicación de una sola dosis (en EE. UU. la cifra es del 67 por ciento, mientras que en el país es del 59 por ciento).



Estas cifras probablemente crecerán en las próximas semanas una vez la FDA apruebe la vacunación para niños de entre 5 y 11 años. Pero lo mismo puede esperarse en otros países donde todavía no se arranca con la vacunación de menores.



El problema para EE. UU. es que parece haber llegado a un techo en sus metas de vacunación. Tras inocular a más de 3 millones de personas diarias entre febrero y abril de este año, ha bajado a menos de 700.000 este mes. Eso, pese a que el gobierno federal exigió la vacunación para todos sus empleados y muchos estados y compañías privadas han adoptado medidas similares.



La explicación de por qué un país con las enormes capacidades de EE. UU. atraviesa una situación semejante son varias y complejas.



Pero hay tres que saltan a la vista. La primera parece tener un claro tinte político e ideológico. Según la Fundación Kaiser, el 90 por ciento de personas que se identifican como demócratas ya se han vacunado. En el caso de los republicanos, solo el 60 por ciento lo ha hecho, una cifra más baja que la de los afroestadounidenses (73 por ciento) o los latinos (70 por ciento).



Al mirar al país por estados, en aquellos en donde los republicanos son mayoría son en los que se presentan los índices de vacunación más bajos. En Maine, por ejemplo, el 70 por ciento de la población ya está vacunada sin contar a los menores de 12 años. Lo que quiere decir que ya han alcanzado niveles cercanos a la llamada inmunidad de rebaño. Pero en otros como Idaho van en el 45 por ciento.



Y es en ellos donde la pandemia ha continuado causando más estragos. Aunque hay un pequeño grupo de personas, en su mayoría conservadores o antivacunas, que se oponen por razones religiosas, salud o teorías de conspiración, en EE. UU. el debate se ha politizado al extremo.



Varios gobernadores, especialmente los de Florida y Texas, les han declarado la guerra a los mandatos de vacunación que ha venido empujando la administración de Biden, a pesar de que los biológicos fueron desarrollados gracias al esfuerzo del gobierno republicano de Donald Trump. Paralelamente, se ha vuelto un tema casi de honor entre los miembros de este partido oponerse al uso de máscaras para evitar la propagación del virus.



Una situación lamentable que se ha pagado en vidas humanas. A la fecha, en EE. UU. han muerto 764.000 personas y van casi 50 millones de contagios, según World Meter. De lejos, el país más afectado por la pandemia, no obstante contar con la mayor cantidad de recursos.



Facebook Twitter Linkedin

Un trabajador de la salud practica una prueba rápida de covid en Nueva York. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

Los datos más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) dejan claro lo absurdo de esta situación. A finales de agosto, cuando el país atravesaba el pico por la variante delta, 24 de cada 10.000 personas mayores de 65 años no vacunadas terminaban en el hospital. Entre los vacunados para este mismo rango de edad –el más vulnerable–, la cifra era de 1,5 por cada 10.000.



“La efectividad de la vacuna está más que demostrada. Desafortunadamente, en EE. UU. el tema se politizó y eso ha hecho más difícil su aplicación. Desafortunado, porque hay personas que han perdido la vida por esta situación”, dice Kathy Fankovic, de Yougov America.

Otro gran factor que sale a relucir es el educativo. De acuerdo con Kaiser, cuanto más alto el nivel, más alta la probabilidad de que esté vacunado o quiera estarlo.



Entre las personas con grado universitario, por ejemplo, la tasa es del 83 por ciento, mientras que la de aquellos que solo alcanzaron el bachillerato o menos es del 67 por ciento.



Adicionalmente a lo educativo hay un tema racial. Según un sondeo de Yougov, las personas de raza blanca son las que más se resisten a la vacunación. Si esa persona, además de blanca, no cuenta con educación universitaria y es republicana, lo más probable es que no tenga la menor intención de vacunarse. De hecho, es en este grupo, que es el corazón del trumpismo, donde están los índices más bajos de vacunación en el país.



El tercer eje en esta resistencia a la vacunación en EE. UU. es el de la desinformación. Así como sucedió durante la campaña electoral del año pasado, las redes sociales están inundadas por teorías de conspiración que, en algunos casos, son amplificadas por medios tradicionales de información como Fox.



Según la muestra de Yougov, uno de cada cinco estadounidenses, el 20 por ciento, cree que el Gobierno está usando la vacuna para instalar microchips en los cuerpos de las personas. Y el 25 por ciento considera que los peligros del coronavirus fueron exagerados por los demócratas por motivaciones políticas y electorales. Eso a pesar de que en EE. UU. se siguen muriendo en promedio 1. 500 personas diarias por el virus.



Más aún, entre la población de no vacunados, el 90 por ciento está convencida de que los efectos de la vacuna son más peligrosos que los del covid y solo un 16 por ciento en este grupo cree que los nuevos casos de covid-19 ocurren entre personas que no han recibido el biológico. Para estos últimos, en otras palabras, es falso que la vacuna ofrezca algún tipo de protección.



Aunque es cierto que personas que se han vacunado han terminado contagiadas, los datos de los CDC indican que la diferencia entre los dos grupos es abismal. La tasa de contagios, de hecho, es por lo menos seis veces más alta entre no vacunados que entre los que han recibido el biológico.



En términos generales, la pandemia en EE. UU. se ha reducido considerablemente en las últimas semanas. Los contagios, de hecho, han bajado casi en un 60 por ciento a nivel nacional y casi todos los estados están reportando reducciones. Pero ya está comenzando a surgir evidencia anecdótica de incrementos en zonas del norte del país donde las temperaturas han comenzado a caer y las personas gravitan hacia espacios cerrados que son más propicios para el contagio.



Pero los nuevos casos, o hot spots, tienden a surgir nuevamente en estados con bajas tasas de vacunación como Dakota del Norte y Montana. En otras palabras, EE. UU. estaría caminando hacia un quinto pico de la pandemia, jalonado, nuevamente, por los no vacunados. Toda una tragedia para un país que en otras circunstancias ya debería estar saliendo de este largo túnel.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

