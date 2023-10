¿Por qué la calabaza es un símbolo de Halloween en Estados Unidos?

La celebración de Halloween en Estados Unidos se ha convertido en un festivo caracterizado por las calabazas talladas y espeluznantes disfraces. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado por qué la calabaza se ha convertido en un símbolo tan arraigado en esta festividad? La respuesta nos lleva a una historia fascinante que abarca desde las antiguas tradiciones celtas hasta las costumbres traídas por los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX.

La historia de la calabaza en Halloween comienza con la antigua tradición celta de la Samhain, una festividad que marcaba el final del verano y el comienzo del invierno. Durante esta celebración, los celtas creían que los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los vivos, y para ahuyentarlos, empleaban una táctica ingeniosa: tallar nabos. Estos nabos vaciados se convertían en linternas al ponerles una vela en su interior. "Así, los celtas creían que podían iluminar su camino y alejar a los espíritus malignos", de acuerdo con Nicholas Rogers en su artículo Halloween: A Cultural History, publicado en la revista "The History Channel Magazine".

La llegada de los inmigrantes irlandeses

La tradición de tallar nabos llegó a Estados Unidos en el siglo XIX con la llegada de un gran número de inmigrantes irlandeses. En ese momento, las calabazas eran un alimento común en las granjas estadounidenses, y debido a su abundancia y a su similitud con la forma de una cara, los inmigrantes comenzaron a utilizar calabazas en lugar de nabos. Así nació el "Jack-o'-lantern".

La leyenda del "Jack-o'-lantern" es clave en la popularización de las calabazas de Halloween en EE. UU. Esta historia narra la vida de un hombre llamado Jack, quien logró engañar al diablo en dos ocasiones. "Como castigo, el diablo le dio a Jack una brasa del infierno para que pudiera iluminar su camino en la oscuridad", explica el libro Jack O'Lantern: The History of Halloween's Most Famous Symbol de Michael D. Bell.

La leyenda de Jack-o-lantern popularizó el uso de las calabazas talladas en Halloween. Foto: missouri.edu

Jack talló un nabo y colocó la brasa en su interior, creando una linterna para ahuyentar a los espíritus malignos. Esta leyenda se transmitió de generación en generación y contribuyó a la asociación de las calabazas con Halloween.

El símbolo universal de Halloween

Hoy en día, las calabazas de Halloween son un símbolo universal de esta festividad. Son utilizadas para decorar casas, negocios y calles, y se pueden encontrar en una amplia variedad de formas y tamaños. La creatividad de las personas al tallar calabazas ha evolucionado, y es común ver diseños que van desde caras felices y espeluznantes hasta representaciones de personajes populares.

La calabaza se ha convertido en un símbolo icónico de Halloween uniendo las antiguas creencias celtas, las tradiciones traídas por los inmigrantes irlandeses y una leyenda cautivadora. En cada calabaza tallada, se encierra una parte de la historia que ha hecho de Halloween una de las festividades más esperadas y creativas en el país.

La próxima vez que vea un "Jack-o'-lantern", recuerde que su historia se remonta a tradiciones centenarias y a la creatividad de generaciones de estadounidenses que han mantenido viva esta costumbre única. Si desea conocer más sobre el origen de esta costumbre, le recomendamos "The History of the Jack-o'-Lantern" en el sitio web de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.