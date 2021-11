Por qué en plena crisis de popularidad Biden dice que va por la reelección

El año pasado, en plena campaña electoral, el entonces candidato Joe Biden indicó que solo tenía aspiraciones de reinar en la Casa Blanca durante cuatro años.



La razón tras esa promesa era simple. A sus 78 años Biden era ya de por si la persona de más edad que ocuparía la oficina oval y había serios cuestionamientos sobre sus capacidades físicas que estaban siendo explotadas por un Donald Trump, que sin ser un jovenzuelo (tenía 74), lucía en mejor forma que el demócrata.



Al poner un límite a su mandato, estrangulaba esa narrativa y abría la puerta para la candidatura presidencial de su vicepresidenta Kamala Harris.



Por eso sorprendió un poco el anunció este lunes de su portavoz, Jen Psaki, cuando dijo que Biden tenía toda la intención de presentar su candidatura para las elecciones del 2024.



“Esa es su intención”, afirmó Psaki durante la rueda de prensa habitual en la Casa Blanca.



Varios de sus amigos más cercanos, además, han confirmado que lo está pensando en serio.

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca.

"Lo único que le he oído decir es que planea postularse de nuevo", dijo al exsenador y amigo de Biden, Chris Dodd, en declaraciones al Washington Post.



La noticia causó impacto, además, por el momento en que se da. Biden atraviesa el peor momento de su mandato con índices de popularidad que escasamente superan el 40 por ciento y justo cuando el país enfrenta un preocupante fenómeno de inflación que le augura malos presagios por su impacto en la billetera de los estadounidenses.



Por supuesto nadie sabe con exactitud cuáles son los planes de Biden ni por qué escogió este momento para anunciar una precandidatura.



Pero hay varias razones que saltan a la vista.



En primer lugar, se trata de un mensaje interno dirigido a su propio partido y del que depende su gobernabilidad.



Entre los demócratas ha ido calando la idea de que Biden no soportaría un segundo período en la Casa Blanca (arrancaría de 82 años) y que por lo tanto es bueno pensar desde ya en su reemplazo.



Pero a tres años de las elecciones presidenciales eso sería terrible para su agenda y todo lo que quiere lograr en este período. En EE. UU. existe el término “lame duck” que se refiere a ese estatus de incapacidad o falta de peso político que adquieren los presidentes cuando ya están en el último tramo de su gobierno.



Para mandatarios con chances de reelección eso solo sucede al final de su séptimo año (en caso de haber ganado un segundo período).



Y es un estatus en el que el presidente de turno pierde poder pues aliados y enemigos ya están enfocados en su reemplazo.



Si Biden confirma que no se lanzará a la contienda, ese período comenzaría pronto, quizá el año entrante dado sus malos índices de popularidad. Y desataría una puja interna por su reemplazo que dejaría dividido al partido en momentos en que al partido no le va bien.



Al anunciar sus intenciones, Biden pospone esa puja y evita desafíos internos de posibles aspirantes.



Paralelamente, dejar que avance la narrativa de que es un presidente para un sólo término lo debilita pues se asocia a sus condiciones de salud. En otras palabras, si las cosas van mal es porque Biden ya no está a la altura. Y aunque el presidente no ha tenido quebrantos físicos y se le ve muy activo, en política las percepciones terminan pesando, y mucho.

La impopularidad de Joe Biden puede ser aprovechada por Donald Trump de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Otra razón que está pesando es el mismo caso de Harris como su reemplazo natural. Si a Biden no le va bien en las encuestas a Harris le está yendo aún peor en las encuestas.



En ese contexto tiene poco sentido apostarle desde ya como su sucesora pues heredaría los mismos problemas que hoy se le achacan a Biden.



Aunque en tres años pueden pasar muchas cosas y la economía dar un giro de 180 grados que termine siendo favorable a los demócratas, en este momento tienen poco que vender y Harris no es el mejor producto.



Pero hay otro argumento igualmente poderoso. Confirmar que Biden no aspirará a la reelección les despeja el camino a los republicanos pues es mucho más fácil enfrentar a un nuevo candidato que a un presidente en ejercicio.



Es probable que Biden termine dando un paso al costado.



Pero le está apostando a que cuando llegue el momento lo pueda hacer con una agenda triunfadora que pueda transferir al sucesor que salga del proceso de nominación demócrata.



Las próximas elecciones en Estados Unidos son un importante foco de los demócratas para los siguientes años.

De paso, al poner el tema de su reelección en el congelador, genera incertidumbre entre los republicanos y los posibles aspirantes de este partido. Se especula mucho que Trump buscará la candidatura para cobrarse revancha por la derrota del año pasado.



Pero si algo se sabe es que a Trump no le gusta perder. Y ser derrotado dos veces por Biden sería toda una humillación.



Para el expresidente, por lo tanto, sería más fácil enfrentar a cualquier otro rival que al actual mandatario, aún si llega debilitado.



Hay que recordar que cuando un presidente busca la reelección tiene todo el megáfono que le da la Casa Blanca y el poder de tomar decisiones que beneficien sus aspiraciones electorales.



En el fondo, mucho va a depender del contexto en el que se den las elecciones presidenciales del 2024 y en la salud del mismo Biden.



Si la economía mejora, el presidente está en buen estado físico y logra anotarse algunas victorias, podría lanzarse nuevamente o pasar la bandera a otra figura demócrata sin que eso se vea como una sentencia de muerte.



Pero si su presidencia no levanta cabeza la presión seguirá creciendo para que confirme que no se lanzará y de suficiente espacio para el surgimiento de otro contendor de cara a las elecciones.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

