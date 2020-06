¿Pueden emitir orden de captura contra Trump por muerte de Soleimani?

Las tensiones entre EE. UU. e Irán no se detienen. Esta vez los enfrentamientos regresan por el asesinato del general Qasem Soleimani, ordenado por el presidente Donald Trump en enero.



Este lunes, Irán pidió a Interpol detener al mandatario de EE. UU., acusándolo de "asesinato y acto terrorista".



Abecé para entender quién era Qasem Soleimani y las implicaciones del pedido de Irán para capturar a Trump por su asesinato.



¿Quién era Qasem Soleimani?

El poderoso general Qasem Soleimani era uno de los personajes más influyentes en Irán. Soleimani estaba a cargo de los asuntos iraquíes en el ejército ideológico de la república islámica y comandaba desde 1998 el grupo élite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán.



Quds es un brazo paramilitar de la Guardia de Irán, calificado de grupo terrorista por EE. UU. y acusado de ayudar varias milicias en Medio Oriente.



Soleimani murió el pasado 3 de enero en un bombardeo ordenado por el presidente de EE. UU., Donald Trump. El vehículo en el que se movilizaba fue atacado con drones cerca al Aeropuerto de Bagdad.



El general Soleimani era uno de los jefes militares más poderosos de Irán. Foto: EFE

¿Por qué fue asesinado?

Su asesinato se produjo en días de tensiones entre EE. UU. e Irán. El primer momento de tensión fue la muerte de un contratista estadounidense en un ataque con cohetes contra una base militar en el norte de Irak. En respuesta, EE. UU. bombardeó una facción proiraní, a lo que las milicias respondieron con la toma de la embajada estadounidense en Bagdad.



Tras el asesinato del general, Trump aseguró que Soleimani estaba organizando ataques contra diplomáticos y militares estadounidenses y afirmó que la orden de asesinarlo se dio para "detener una guerra".



¿Qué pide Irán ahora?

Irán solicita ahora a Interpol la detención del presidente Trump y otras 35 personas a quienes responsabiliza por la muerte de Soleimani.



La fiscalía solicitó una notificación roja por "asesinato" y "acción terrorista".

¿Qué implica una circular roja de Interpol?

Una notificación roja es una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.



¿Pueden detener a Trump por esta circular?

Por el momento no. Según el artículo 3 de la Constitución de Interpol, la organización no puede intervenir en un marco "político, militar, religioso o racial".



Interpol ha dicho que no examinará ningún pedido de este tipo, sin confirmar antes explícitamente que ha sido solicitado por Irán.

¿Qué reacciones ha traído esta acusación de Irán?

Brian Hook, representante especial de EE. UU. para Irán aseguró este lunes que nadie toma enserio la solicitud de captura contra Trump. Hook afirmó que este anuncio es un truco de propaganda que no tiene que ver con la paz internacional o la seguridad nacional.



Además, el representante recordó que Interpol no puede intervenir en asuntos de naturaleza política.



Hasta el momento, no se conocen declaraciones de Trump al respecto.



*Con información de AFP