¿Qué hay detrás de los recientes ataques contra asiáticos en EE. UU.?

"No podemos guardar silencio ante el aumento de la violencia contra los estadounidenses de origen asiático. Es por eso que hoy estoy tomando medidas adicionales para responder, incluido el establecimiento de una iniciativa en el Departamento de Justicia para abordar los delitos contra los asiáticos. Estos ataques son incorrectos, antiamericanos y deben detenerse", escribió este martes a través de su cuenta en Twitter el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Con estas palabras el mandatario demócrata puso en contexto ante la comunidad los graves ataques que están viviendo los asiático-estadounidenses en ese país.



Durante la última semana, de hecho, se han registrado varios episodios de racismo. El más reciente ocurrió en Nueva York. Este lunes, una cámara de video captó cómo un hombre derribó con una patada en el pecho a una mujer asiática en plena vía pública. El suceso provocó el mencionado tuit de Biden y que la policía neoyorkina anunciara una investigación exhaustiva sobre este episodio.



Otro de los casos más sonados recientemente ocurrió en Atlanta, cuando un joven acudió a un sitio de masajes y asesinó a seis mujeres de origen asiático. En ese entonces, el atacante, llamado Robert Aaron Long, dijo que su motivación no fue el racismo sino una "obsesión sexual".



"Estas declaraciones se refieren a la percepción de las mujeres asiáticas como objetos sexuales", dijo en ese entonces a la agencia AFP Catherine Ceniza Choy, profesora de estudios étnicos en la Universidad de California en Berkeley.



Para ella, como para muchos otros, el baño de sangre en Atlanta se debe, por tanto, a una mezcla de racismo, sexismo, clase social, problema de las armas en Estados Unidos y enfermedad mental.



Estos ataques contra esta población provocó rechazo y cientos de personas salieron durante el fin de semana para alzar la voz contra estos hechos.



Protestas en Estados Unidos contra los ataques de odio contra personas de origen asiáticos. Foto: Eric Lee/Bloomberg

Las cifras y lo que dicen los analistas

Desde el comienzo de la pandemia hasta finales de 2020, la organización Stop Asian American and Pacific Islander Hate (Paren el odio a los estadounidenses asiáticos y de las islas del Pacífico) registró casi 2.800 denuncias de "odio antiasiático" por todo el país, 240 de ellas incluyen un ataque físico.



"La supremacía blanca nos está matando, literalmente", denunció Stephanie Cho, directora ejecutiva de la ONG Asian Americans Advancing Justice, en Atlanta.



"La violencia contra las comunidades asiáticas ha pasado desapercibida... durante muchos años", añadió, al rechazar fuertemente las declaraciones del agresor en el caso de Atlanta sobre el supuesto móvil pasional de la masacre.



El número de ataques y crímenes de odio contra esta comunidad se ha disparado desde el comienzo de la pandemia, según organizaciones que luchan contra el extremismo.



Los activistas culpan, en parte, al expresidente republicano Donald Trump, que se refirió en repetidas ocasiones al coronavirus, registrado por primera vez en la ciudad china Wuhan, como el "virus de China".



"Da un poco de miedo", dijo a la AFP Sam, un joven de 20 años de origen chino que no quiso dar su nombre completo, en Atlanta, donde trabaja en un bar de jugos y batidos.

"Antes no me afectaba mucho, pero ahora que apuntan a los asiáticos, da miedo", dijo. "Deberíamos tomar medidas de seguridad, por defensa propia".



Para Sarah Park, presidenta de la Coalición Coreana-Estadounidense Metro Atlanta, el racismo implicado en los ataques a los spa es evidente.



"Sí, es un delito de odio contra los asiático-estadounidenses", dijo, criticando lo que considera la reticencia de las autoridades a perseguir la violencia contra las mujeres que trabajan por salarios bajos y que a menudo hablan poco o nada de inglés.



El gobierno de Joe Biden dijo tras los ataques en Atlanta que estos hechos "son muy preocupantes". "Sé que los estadounidenses de origen asiático están muy preocupados porque, como ustedes saben, hemos hablado de la brutalidad contra estadounidenses asiáticos en los últimos meses", dijo en ese entonces el mandatario.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

