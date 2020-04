¿Por qué la bomba del desempleo estalló en Estados Unidos?

En un dato sin precedentes en la mayor economía del mundo, la pandemia del covid-19 ha empujado a unas 22 millones de personas en EE. UU. a solicitar el subsidio por desempleo en las últimas cuatro semanas. Abecé sobre lo que llevó a que la bomba del desempleo estallara en EE. UU. y el subsidio que ese país otorga sus ciudadanos.



(Lea también: Últimas noticias sobre el coronavirus en el mundo).

¿Qué fue lo que llevó a que se generara tanto desempleo en EE. UU.?

Debido a la pandemia del coronavirus, la mayor economía mundial -floreciente a comienzos de 2020- sufrió una fuerte caída de actividad que supera en algunos sectores a lo ocurrido durante la Gran Recesión de 2009.



(Le puede interesar: Alemania comienza lenta reapertura tras confinamiento por coronavirus).



El consumo, que representa dos tercios del PIB de EE. UU., registra una fuerte caída, con ventas minoristas en baja de 8,7 por ciento en marzo sobre febrero.



Además, a medida que la pandemia paralizaba la economía y confinaba a las personas en sus hogares, la construcción de nuevas viviendas cayó en marzo, con una reducción de 22,3 por ciento con respecto a febrero, según datos del Departamento de Comercio. Este sector sigue activo sin embargo desde el 28 de marzo, porque es considerado esencial en ese país.



(Le puede interesar: Crisis del coronavirus amenaza con profundizar recesión en Argentina).



Los cierres de fábricas también golpearon a la economía. Por ejemplo, la actividad manufacturera en la región de Filadelfia (noreste), un parámetro clave del sector industrial, cayó en marzo a su nivel más bajo en 40 años según la Reserva Federal.

Estados Unidos es el país del mundo con más casos de coronavirus en el mundo. El estado de nueva York ha sido el más afectado por la pandemia. Foto: EFE

De los 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo, ¿cuántas se presentaron durante la semana del 5 al 11 de abril?

En esa semana, las solicitudes llegaron a 5,2 millones, un número ligeramente superior a lo esperado por los analistas, que estimaban unos 5 millones de nuevos inscritos para recibir subsidios.



(Lea también: Trump, la semana de pesadilla que expone sus grandes debilidades).



Aunque las solicitudes presentadas fueron casi 1,4 millones menos que la semana anterior, las noticias siguen siendo desoladoras. La misma semana del año pasado, solo 203.000 personas llenaron por primera vez los formularios de solicitud de subsidios por desempleo, según un informe del Departamento de Trabajo.

¿Qué muestran estos datos?

Los datos muestran que el freno económico se ha extendido más allá de los sectores de hotelería, turismo, restaurantes y comercio minorista, que fueron los más afectados en el comienzo de la cuarentena.

¿Ya se alcanzó el pico de desempleo en EE. UU.?

Si bien el pico de desempleo podría haberse alcanzado, "los pedidos de subsidios seguirán extraordinariamente altos en las próximas semanas, pues la economía se hunde en una recesión", comentaron los analistas de Oxford Economics en una nota de análisis.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, presentó la semana pasada un plan de tres pasos para reactivar la economía desde el 1º. de mayo. Foto: EFE

¿Existe alguna proyección de hasta dónde podrá llegar el desempleo?

Sí. El índice de desempleo en EE. UU. se podría aproximar al 17 por ciento, según los economistas privados, muy por encima del máximo de 10 por ciento registrado en octubre de 2009, tres meses después del fin de la Gran Recesión.



A modo de comparación, ser calcula que el mercado laboral estadounidense había generado 21,5 millones de puestos de trabajo desde que se superó la Gran Recesión. El desempleo en EE. UU. subió del 3,5 por ciento en febrero al 4,4 por ciento en marzo, pero los expertos apuntan que el indicador se disparará en abril a medida que se van acumulando el impacto negativo de la pandemia.



Aun si se reanudan algunas actividades económicas, la Asociación Nacional de Economía de Negocios calcula que el índice de desempleo se mantendrá por encima del 10 por ciento hasta fines de año lo cual, a su vez, tendrá impacto en el gasto de los consumidores.

¿Se está haciendo algo para ayudar a las empresas?

Sí. Las pequeñas y medianas empresas disponen de créditos blandos para poder mantenerse vivas. Sin embargo, ya agotaron los recursos federales destinados a estos préstamos.



Las Pymes utilizaron todo el dinero de préstamos en el marco del plan de reactivación económica en EE. UU., por un total de 350.000 millones de dólares, según el organismo que gestiona este programa (SBA).



La SBA no puede aceptar nuevos pedidos de créditos de Pymes "sobre la base de los fondos disponibles", indicó en su página web, en momentos en que una extensión por 250.0000 millones de dólares de este plan está en negociación desde hace una semana entre el gobierno y el Congreso.

Los datos muestran que el freno económico se ha extendido más allá de los sectores de hotelería, turismo, restaurantes y comercio minorista. Foto: EFE

¿Quiénes pueden pedir el subsidio de desempleo?

De acuerdo con la página web del Servicio de Impuestos Interno (IRS por sus siglas en inglés), al subsidio pueden aplicar ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes en EE. UU., que tengan un número de seguro social que sea válido para empleo. Sin embargo, el subsidio no se puede reclamar en nombre de la declaración de impuestos de otra persona.



Entre otros, también pueden beneficiarse los jubilados y quienes sean recipientes de beneficios por ser veteranos. Asimismo, "las personas que no ganan suficiente dinero para presentar una declaración de impuestos. Esto incluye a aquellos que no tienen ingresos, así como a aquellos cuyos ingresos provienen enteramente de programas de beneficios federales. No se necesitan ingresos mínimos para el pago".



Para aplicar solo se necesita que la declaración de impuestos del año 2018-2019. "El IRS usará esta información para calcular la cantidad del pago", afirma el IRS en su página web.

¿De qué valor serán los subsidios?

Según el medio estadounidense Politico, los pagos de los subsidios pueden ser de hasta 1.200 dólares para individuos, 2.400 dólares para parejas y 500 dólares para menores de 17 años.

¿Cómo se envían los pagos?

De acuerdo con el IRS, los pagos son depositados directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en la que se hizo la devolución de impuestos más reciente y que fue registrada en el formato usado para hacer la declaración de impuestos. Si el dinero no fue depositado en una cuenta bancaria, el cheque será enviado por correo.



El IRS informó que este lunes 20 de abril comenzaría a enviar por correo los cheques y que puede procesar cerca de 5 millones cada semana.

¿De dónde sale el dinero?

El dinero hace parte de un paquete de estímulo fiscal de más de 2 billones de dólares aprobado en el Congreso de EE. UU. a finales de marzo, el mayor de la historia del país.

¿Se han presentado problemas con la entrega de los subsidios?

Según informó la agencia de noticias Bloomberg, varios errores han comenzado a surgir: algunas personas han recibido muy poco dinero, otras han recibido más de lo esperado, y otras han reportado que el pago llega a cuentas de banco que no reconocen. Además, millones de estadounidenses que están tratando de hacerle seguimiento a su pago en la página 'Get my Fund' han reportado fallas en la misma.



El Departamento del Tesoro afirmó que es consciente de los problemas y aseguró que ya está trabajando para tratar de solucionarlos.

Redacción internacional*

*Con Efe y AFP