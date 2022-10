Cuatro meses y contando. Ese es el tiempo que lleva Estados Unidos sin un embajador oficial en Colombia. Un período de interinidad sin antecedentes en la historia reciente y que ha llamado mucho la atención por tratarse del máximo representante de quien se supone es el mejor aliado de Washington en la región.



(Lea aquí: ¿Por qué Estados Unidos sigue sin tener un embajador en Colombia?)



Más aún, porque la ausencia del embajador ha coincidido con la llegada de un gobierno al poder en Colombia –el de Gustavo Petro– cuyas posiciones de izquierda están provocando un realineamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

En junio de este año abandonó el país Philip Goldberg, el anterior jefe de la cartera diplomática, tras cumplir con los casi tres años que por lo general duran este tipo de nombramientos.

Jean Elizabeth Manes

Goldberg salió del país, además, porque en febrero fue nominado por Biden como su nuevo embajador en Corea del Sur. Un hecho que resalta aún más el vacío que ha dejado Estados Unidos en Bogotá, pues desde hace ocho meses ya sabían de la salida de Goldberg, pero aún ni siquiera nombrado su reemplazo.



Dado que este tipo de nominaciones tienen que ser confirmadas por el Senado, el período de interinidad está lejos de concluir. La Cámara Alta se encuentra actualmente en receso hasta noviembre. En otras palabras, así surgiera un nombre en las próximas semanas, su consideración solo arrancaría el mes entrante y, dado los retrasos que ya de por sí existen en el proceso de confirmación del Congreso, el caso colombiano podría quedar para el año entrante.



El “hueco” es aún más notorio si se tiene en cuenta que en las últimas semanas el Senado confirmó a embajadores para países menos relevantes de la región como Nicaragua, Panamá y Belice.



Hace dos meses, EL TIEMPO publicó un extenso reportaje, basado en múltiples fuentes, buscando respuestas ante la inusual situación.



Fuentes cercanas a la administración aseguraron en ese momento que la raíz del impasse era Jean Elizabeth Manes, exembajadora en El Salvador, a la que le habrían ofrecido el cargo desde febrero de este año.

Sede de la embajada de Estados Unidos en Bogotá

Lo de Manes a Colombia se daba como un hecho, a tal punto que alcanzó a ser entrevistada por “funcionarios del más alto nivel” y lo único pendiente era la firma del decreto de su nominación.



Sobre el papel, el nombre de Manes tenía mucho sentido. También funcionaria de carrera, con buen español y amplia experiencia en la región acumulada por su paso por Centroamérica, Argentina, Brasil y Uruguay. Actualmente se desempeña como representante civil del Departamento de Estado ante el Comando Sur.



Sin embargo, otros aspectos en el perfil de Manes enturbiaron su designación –que aún no ha sido descartada del todo–. Manes, al parecer, es de posiciones muy conservadoras y algunos la consideran hasta ‘trumpista’. Además, terminó prácticamente “expulsada” de El Salvador en el 2021 por sus constantes encontrones públicos con el presidente Nayib Bukele.



Varios le advirtieron a la administración que la designación de Manes podría complicar las relaciones con Colombia. Especialmente tras la victoria de Petro en las elecciones presidenciales. “¿Qué mensaje le estás mandando a un nuevo gobierno con el que dices que quieres las mejores relaciones cuando nombras a un embajador de línea dura? No el mejor”, le dijo a este diario una fuente en Washington.



La Casa Blanca, tras la publicación de la historia en este diario, dijo que se trataba de “rumores” y que si había demoras era porque se trataba de un proceso muy riguroso para elegir a la mejor persona para el cargo.



Pese a ello, las fuentes aseguran que lo de Manes sigue siendo la razón de fondo. Manes, además, tiene buenos aliados en el Congreso, no solo entre republicanos sino algunos demócratas. Que, tras el ascenso de Petro y sus anuncios de cambio en la política antidrogas y acercamientos con Venezuela, insisten en que se necesita alguien con su perfil.



Adicionalmente, a la administración Biden no le ha quedado fácil encontrar un reemplazo para Manes que satisfaga a las diversas voces que hay en el Congreso. Como se sabe, las reglas de la Cámara Alta permiten que solo un senador puede bloquear a un nominado por el presidente y de manera indefinida.



Algo que podría tornarse aún peor si los republicanos ganan las elecciones legislativas en noviembre y la confirmación del nuevo embajador para Colombia queda en manos de un Congreso controlado por la oposición.



El único antecedente con algo de similitud a la crisis actual es el período de interinidad que ocurrió entre septiembre del 2013 y mayo del 2014, cuando el entonces embajador Michael McKinley abandonó el cargo sin que hubiese llegado Kevin Whitaker, su reemplazo.



Pero a diferencia de lo que sucede ahora, Whitaker ya había sido nominado cuando salió McKinley y su retraso fue por obstáculos en el Legislativo. En el caso actual, el cargo está vacante y sin nadie siquiera en el partidor.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON