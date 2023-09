Pese al creciente distanciamiento entre Washington y el gobierno de Gustavo Petro, Estados Unidos debe hacer esfuerzos para preservar la relación con un país que sigue siendo clave y persiste entre los pocos socios en la región con los que aún puede trabajar.



Esa es la teoría que presenta Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, en un extenso artículo publicado este miércoles por la revista Foreign Affairs.



Titulado "Por qué Washington todavía necesita a Colombia", el analista sugiere que tanto el presidente Joe Biden como el Congreso estadounidense deben rescatar una relación que también ha sufrido por los errores y las políticas del líder de izquierda.



Entre ellas la de drogas, que, según Shifter, ha sido hasta ahora "vaga, incoherente", y quizá una de las razones que han contribuido al deterioro de la situación de orden público en el país.



Una de las apuestas de Colombia en la lucha contra las drogas ha sido la erradicación de cultivos. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

"Hay que reconocer que Estados Unidos -dice Shifter- ha seguido colaborando con Petro y ha mantenido la asociación en curso (aunque, vergonzosamente, no hay ningún embajador estadounidense confirmado en Bogotá desde junio de 2022). La administración Biden ha tenido cuidado de distinguir entre la retórica de Petro, que a menudo es combativa, y sus acciones, que hasta ahora han estado dentro de los límites aceptados. Pero esta postura acomodaticia de Washington será puesta a prueba durante los próximos tres años y más allá, a medida que la confianza y las conexiones institucionales se erosionen y cambios más profundos en ambos países creen una mayor distancia entre ellos".



Lo cual, afirma el analista, se traducirá en presiones cada vez más severas para alejarse del compromiso histórico que ha tenido con el país.



"Pese a ello, Estados Unidos debe resistir. Puede que la cocaína ya no sea la preocupación primordial que era hace un cuarto de siglo, pero su oferta renaciente alimenta la corrupción y el crimen organizado en Colombia y otros lugares. También hay espacio para la colaboración en nuevas prioridades compartidas, como la migración, la igualdad económica, la justicia racial, el cambio climático y la transición para abandonar los combustibles fósiles. En última instancia, el éxito de tales empresas dependerá de la capacidad de Petro para seguir adelante y de la voluntad de Estados Unidos de abrir su billetera", afirma Shifter.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Para Shifter, Colombia está hoy siguiendo el libreto de muchas naciones latinoamericanas cuyas relaciones con Estados Unidos siguen siendo cordiales pero se han vuelto cada vez más distantes.



Según el analista, ni Washington ni los países de la región parecen tener mucho apetito por una relación bilateral sólida.



En parte, dice, porque las autoridades estadounidenses están concentradas en construir asociaciones en otros lugares –principalmente Europa y Asia, en un esfuerzo por construir baluartes contra Rusia y China– y no consideran que los vecinos más cercanos sean particularmente relevantes o estén equipados para perseguir las principales prioridades de Washington.



Por otro lado, América Latina está profundamente desestabilizada por la agitación política, las crisis económicas y un aumento del crimen organizado.



"Muchos de sus líderes desconfían cada vez más de un Estados Unidos cada vez más impredecible y encerrado en sí mismo, que trata a la región principalmente como una fuente de problemas: drogas, migración e influencia china. Washington no solo no ha logrado gestionar estos desafíos; ha alienado a los líderes de toda la región en sus esfuerzos por controlar estos temas, arrojando una sombra sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Es una sombra que solo se ve ensombrecida por la menguante asociación de Washington con Colombia, que alguna vez fue su aliado clave y su punto de apoyo en el continente", sostiene Shifter, muy conocedor de las relaciones bilaterales.



Petro con delegados de Biden Foto: Prensa Gustavo Petro

Desde su perspectiva, si bien será muy difícil restaurar la relación a su antigua fortaleza dado los profundos cambios en ambos países y la geopolítica actual, en el incierto futuro de la región "es esencial para Washington mantener estos vínculos existentes y encontrar una nueva base para la cooperación con Bogotá. Si no lo hace, podría perder a uno de sus pocos socios eficaces en una región donde los necesita desesperadamente", afirma el analista.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68