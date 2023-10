La 'parálisis' que tiene a 31 países sin embajador estadounidense, entre ellos Colombia

Treinta y uno, entre ellos Colombia. Ese es el número de países en el mundo que hoy no tienen a un embajador estadounidense en funciones ante la especie de 'parálisis' que existe en el Senado de Estados Unidos, donde sus nombramientos permanecen bloqueados o haciendo una larga cola para iniciar el proceso de confirmación.



Algunos, como los casos de Bahamas y Azerbaiyán, ya completan casi un año y medio acéfalos en la jefatura diplomática.



"El trabajo de nuestros embajadores es crítico para nuestra seguridad nacional. Pero no pueden hacer ese trabajo si no son confirmados", decía hace poco Matthew Miller, portavoz del departamento de Estado, en un trino en su cuenta de X con el que quiso poner luz sobre el problema.



La lista incluye, además, a varios países importantes de Oriente Medio como Israel, Egipto y el Líbano, donde la ausencia de un embajador es más notoria en estos momentos, cuando la región está al borde de una crisis mayúscula tras los atentados de Hamás en Israel y la respuesta de Tel Aviv al ataque terrorista.



Israelíes en el kibutz Beeri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

Además de Colombia y Bahamas, en este hemisferio Estados Unidos tampoco tiene jefe diplomático en Perú, Ecuador, Guatemala, Haití y Barbados.



El resto, en su gran mayoría, son países de África y el sudeste asiático.



El cuello de botella, en parte, se explica por el sistema que tiene Estados Unidos para confirmar a los embajadores. Una vez el presidente nomina a su candidato, estos tienen que ser confirmados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y luego por la plenaria de la Cámara Alta.



Pero dada las normas internas del Senado, cualquier legislador que haga parte de la Comisión tiene el poder para frenar temporalmente una nominación si tiene objeciones frente al candidato.



Por eso, y aunque los republicanos son minoría en la Cámara Alta, han podido frenar o desacelerar el proceso de confirmación con el objetivo de presionar a la administración para que retire a su nominado y nombre uno que se ajuste a sus preferencias.



Es también una estrategia que usa la oposición para obtener concesiones del gobierno de turno.



En el caso de Colombia, la nominada es Elizabeth Manes, una diplomática de carrera. Manes lleva 294 días desde que fue seleccionada por Biden y aún no le han programado siquiera una fecha para su audiencia de confirmación.

Jean Elizabeth Manes sería la nueva embajadora de EE. UU. en Colombia. Foto: Archivo

Manes ha sido bloqueada por varios senadores que objetan, entre otras cosas, el manejo que les dio a las relaciones diplomáticas cuando fue embajadora ante El Salvador y terminó saliendo por sus enfrentamientos con el presidente Nayib Bukele. En particular, se le ha atravesado el senador de la Florida, Marco Rubio.



A finales de mayo, el republicano salió en abierta oposición a su nombramiento y anunció que votaría en contra si su nombre es sometido a consideración.



"Después de una cuidadosa revisión y consideración de sus calificaciones y desempeño en puestos anteriores, no puedo apoyar la nominación de Jean Manes para servir como Embajadora de EE. UU. en Colombia. La misión diplomática de EE. UU. en Bogotá se encuentra entre las más importantes estratégicamente para los intereses tanto de nuestro país como para la estabilidad regional en el hemisferio occidental", dijo el senador.



Según Rubio, "necesitamos un embajador que participe de manera constructiva y que coordine con agencias y grandes equipos interinstitucionales para promover de manera efectiva los intereses de EE. UU. y que nos defienda de las amenazas en la región, incluyendo el narco-terrorismo, el tráfico ilícito y un narco-régimen autocrático desestabilizador en Venezuela. Aprecio y respeto el servicio y la larga carrera de la embajadora Manes, pero no puedo apoyar su nominación para este puesto de vital importancia”.

Marco Rubio es uno de los senadores que se oponen a la elección de Manes como embajadora. Foto: AFP

Rubio no ha cambiado de posición desde entonces y sin su aval se ve difícil que avance la nominación.



Se ha comenzado a especular que Manes, si la situación no cambia, podría muy pronto pedirle a Biden que retire su nombramiento.



La situación se ha complicado aún más desde la apertura de cargos por corrupción contra el senador Bob Menéndez, quien era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y por lo tanto encargado de agendar las nominaciones.



Así mismo, la intensa agenda legislativa que existe en el Congreso, donde está por aprobarse la ayuda para Ucrania e Israel, al igual que el presupuesto para mantener al gobierno funcionando, ha complicado el calendario legislativo y por lo tanto existe poco tiempo para la confirmación de funcionarios.

Dada la importancia de Colombia en el hemisferio, Washington nombró a Francisco Palmieri como embajador encargado tras la salida de Philip Goldberg en junio de 2022.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68