Es terrible tener que levantarse todas las mañanas a ver las nuevas estadísticas y las historias periodísticas que ellas generan. Es algo inconcebible y tiene que detenerse cuanto antes”, eso decía hace poco Jim Kennedy, alcalde de Filadelfia.



Kennedy no se estaba refiriendo al covid-19, que sigue arrojando descorazonadoras noticias, sino al crimen violento, la pandemia silenciosa que viene azotando las calles de Estados Unidos desde hace al menos dos años.



Filadelfia, la sexta ciudad más grande de EE. UU., con 1,6 millones de habitantes, acaba de cerrar el 2021 con la peor tasa de homicidios de su historia: casi 600 asesinatos, una cifra que dejó pulverizado el récord anterior de 500 muertes fijado en 1990.

El caso de la ciudad no es único. De hecho, otras 11 de las urbes más populosas del país acaban de cerrar el 2021 batiendo récords similares. Y cinco de ellas, superando las tasas del 2020 que ya de por sí habían sido las más altas a la fecha.



Según cifras del FBI y de la policía, Portland, Indianápolis, Toledo, Saint Paul Rochester, Tucson, Austin, Louisville, Columbus, Alburquerque y Baton Rouge encabezan el listado seguidas por Nueva York, Chicago, Milwaukee y Mineápolis, que estuvieron cerca de sus niveles históricos en cuanto a homicidios y otros crímenes.



“Es al extremo frustrante ver lo que está pasando y la comunidad tiene que reaccionar. Esto parece una zona de guerra”, opinaba en estos días Frank Umbrino, el jefe de la policía de Rochester, que acaba de registrar el peor ciclo de crimen de tres décadas.



A comienzos del año pasado el Departamento de Justicia ya había hecho sonar las alarmas ante la preocupante tendencia. Según sus datos, durante el período entre 2019 y el 2020 EE. UU. registró el salto más grande en su tasa de homicidio desde que comenzó a recopilar esta información en los años 60. En ese lapso fueron asesinadas 21.500 personas, un 30 por ciento de incremento comparado con el ciclo anterior.

Si bien las cifras oficiales correspondientes al 2021 aún no están disponibles, la tendencia registrada por el Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin fines de lucro, hace pensar que los resultados serán incluso peores que el balance anterior.

Para ponerlo en contexto, las estadísticas, si se miran por cantidad de habitantes, no son tan dramáticas. La tasa de asesinatos del 2020 fue de 6,5 por 100.000 habitantes, aún un 40 por ciento por debajo del nivel más alto que se alcanzó a registrar en algunos momentos de los 80 y 90, cuando alcanzó 10 homicidios entre misma cantidad de personas.



Aun así, la disparada es atípica si se compara con años recientes.

El por qué se está presentando el fenómeno es aún objeto de intenso debate entre las autoridades y expertos. Y aunque no todos coinciden, hay tres explicaciones que saltan a la vista en el análisis de la mayoría.



La primera está directamente asociada con la pandemia y en varios frentes. De acuerdo con Christopher Herrmann, profesor en derecho y ciencias policiales de la Universidad John Jay para la Justicia Criminal en Nueva York, el covid-19 trajo consigo una serie de efectos colaterales que afectaron la salud mental de la población. Al aislamiento para prevenir los contagios se sumaron el desempleo y la inseguridad alimentaria y en vivienda que elevaron los niveles de estrés.

Así mismo, fueron suspendidos muchos programas de reducción de violencia y otros que educaban a adolescentes y jóvenes adultos sobre los peligros de la “calle” y cómo evadirlos. Paralelamente, muchas cortes tuvieron que cerrar y se optó por reducir la población carcelaria como medida para limitar el hacinamiento y contener la propagación del virus.

Herrmann, sin embargo, está sorprendido por las estadísticas del 2021.



“Yo sabía que el 2020 iba a ser un mal año por el covid. Pero pensé que en el 2021 los números mejorarían, pues estos factores ya no están presentes. Ya no hay problemas de desempleo, las ciudades han reabierto, los subsidios del Gobierno han ayudado a que la inseguridad alimentaria y de vivienda no sean tan latentes y la actividad de las cortes se han reanudado. Lo que está sucediendo es difícil de comprender”, afirma el analista.



Una situación que lleva a las otras dos causas que por lo general se mencionan. Probablemente como consecuencia indirecta de la pandemia, la venta de armas en el país también está disparada. De acuerdo con Small Arms Analytics and Forcasting, una firma de consultoría que documenta el mercado de las armas de fuego en Estados Unidos, el 2020 fue el año en que más armas fueron vendidas en el país (22,8 millones) seguido por el 2021, con 18 millones. El récord anterior era de 16,7 millones fijado en el 2016.



En EE. UU., según esta misma firma, ya hay de por sí 393 millones de armas en circulación entre civiles. Eso es el 46 por ciento de todo el arsenal del mundo e implica que hay más de una por cada habitante del país.



Según Mark Olivia, del Firearm Industry Trade Association, la incertidumbre que generó el covid y las violentas protestas que se desataron tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en el 2020 estarían detrás de esta escalada en las ventas.



Lo cual, de acuerdo con Christian Heyne, del Brady Campaign contra la Violencia con Armas, también estaría detrás del incremento en asesinatos que se viene presentando.



“Todas estas cosas están interconectadas. Si se incrementa la incertidumbre, si hay más acceso a armas de fuego y crecen las causas y motivadores es casi lógico que eso conduzca a más violencia”, sostiene Heyne.



Adicionalmente, y este es el tercer factor, desde el asesinato de George Floyd se han venido presentando dos fenómenos que también contribuyen a la situación. De acuerdo con un informe del Foro Ejecutivo para la investigación policial, la tasa de retiro (se pensionaron) entre uniformados creció en un 45 por ciento el año pasado mientras que un 18 por ciento renunciaron a sus cargos.



Aunque los motivos exactos no son claros, sí coincide con los llamados a reformar la policía que se han presentado en muchos estados. El efecto, en todo caso, es que hay menos uniformados patrullando las calles.



“Estamos trabajando con la fuerza policial más pequeña en más de una década. En un solo año perdimos a 70 uniformados. Y eso sin duda afecta nuestra capacidad para proteger a la comunidad”, afirma LeRonne Armstrong, jefe de la policía de Oakland, donde se ha presentado un incremento del 20 por ciento en asesinatos entre 2020 y 2021.



Paralelamente, muchas comunidades hartas ya de casos de brutalidad policial se han alejado de la fuerza pública y no colaboran con ella.



Como dice Daniel Webster, director del Centro para las Política sobre Armas en la Universidad de John Hopkins, lo que se ha dado es una especie de tormenta perfecta.

“Todo lo malo que podía suceder sucedió a la vez. Covid, crisis económica, el asesinato de George Floyd, el incremento en la venta de armas... no es fácil precisar cuál de estas cosas está asociada con las altas tasas de crimen. Pero lo que sí es claro es que se ha presentado una cascada de eventos en simultánea que ayudan a explicarla”, afirma Webster.



Autoridades y expertos siguen apostando a que las cosas regresarán a niveles tolerables una vez desaparezcan o se mitiguen algunos de estos factores. Pero en una sociedad tan polarizada como la de EE. UU. de hoy eso es algo que no está garantizado.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington