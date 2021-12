Este miércoles se conoció, en una nueva 'Alerta al Viajero' -como se suelen llamar-, que Colombia se mantiene en el nivel tres de los avisos de viaje que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos. Para esta categoría, ese país le recomienda a sus ciudadanos "reconsiderar el viaje".



(Lea también: EE. UU. y el pulso político con China durante los Juegos de Pekín)



En el caso de Colombia, la razón es "la delincuencia y el covid-19". En la alerta se les pide a los viajeros tener precaución en Colombia "debido a los disturbios civiles, el terrorismo y los secuestros".



(Siga leyendo: Los requisitos que debe cumplir para viajar a EE. UU. desde este lunes)

En la comunicación, además, se alerta que "algunas zonas presentan un mayor riesgo". "No viaje a los departamentos de Arauca, Cauca (excepto Popayán) y Norte de Santander debido a la delincuencia y el terrorismo", señala.



También se advierte que "la delincuencia, incluidos los robos a mano armada y los homicidios, está muy extendida" y que "en algunas partes hay grupos terroristas activos".



(Le recomendamos: Miami: este es el costo de vida en 'la ciudad del sol' de EE. UU.)



Por otro lado, cabe recordar que en septiembre pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos sacó a Colombia de su 'lista negra' de países a los que no recomienda viajar por la proliferación del covid-19.



En ese momento el país estaba en un grupo de más de 90 naciones consideradas de 'muy alto riesgo' o 'nivel 4' en las que se han detectado al menos 500 casos de covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 28 días. Y pasó al nivel tres, en el cual se ubica a naciones que tienen una tasa de contagio de entre 100 y 500 casos en ese mismo lapso. Desde entonces, no ha cambiado su categorización.



(De interés: ¿Puedo teletrabajar en Estados Unidos con mi visa de no inmigrante?)



En el nivel 3 se recomienda viajar solo si se está vacunado y evitar el país si aún no ha recibido el biológico.



Las listas están en permanente evolución y dependen de la situación en el terreno durante el mes anterior. Es decir, el país podría subir o bajar de categoría el mes entrante dependiendo del estado de la pandemia.