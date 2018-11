¿Por qué Donald Trump vuelve a cancelar su visita a Colombia?

Por segunda vez, en menos de un año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cancelar su visita a Colombia.

El mandatario tenía previsto viajar al país este próximo 2 de diciembre como parte de una gira por América Latina que incluía su participación en la Cumbre del G-20, en Argentina, y otra parada en Brasil.



De acuerdo con fuentes oficiales, Trump ahora viajaría únicamente a Argentina, donde permanecerá solo un día. Si bien, los estadounidenses no han aportado razones concretas para cancelar una visita a la que aún le falta un mes, fuentes del gobierno le dijeron a este diario que el presidente se mostró reacio a permanecer por fuera de Washington durante tanto tiempo.



El viaje inicial, con las tres paradas previstas, se extendía por casi una semana.

En abril de este año, el presidente canceló de manera abrupta otra viaje por Latinoamérica para asistir a la Cumbre de las Américas y que también incluía una parada en Colombia.

En esa ocasión, la Casa Blanca explicó que Trump había decidido permanecer en Washington para hacer frente a la crisis que se desató en Siria luego que el régimen en ese país utilizara armas químicas contra la población civil. A los pocos días, efectivamente, el presidente autorizó un ataque militar como retaliación.



En su lugar, Trump envió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a la Cumbre, pero sin incluir parada en Colombia. Eso, en gran parte, por que Pence había estado en el país hacia pocos meses.



De acuerdo con las fuentes, la Casa Blanca se comunicó con el gobierno hace dos semanas para informarle que era muy probable que Trump cancelara el viaje.



Conscientes del mal sabor que podía dejar la doble cancelación de la visita a un país que suelen promover como el mejor aliado de la región, la Casa Blanca, por solicitud del embajador Francisco Santos, estaría considerando ofrecer una visita de Estado a Washington del presidente Iván Duque.

Iván Duque y Donald Trump reunidos en Estados Unidos. Su último encuentro fue en septiembre. Foto: Presidencia

La visita de Estado, distinción más alta que ofrece el protocolo estadounidense, estaría apenas en su etapa de planificación y sería en el 2019. El único que ha recibido ese honor en la era Trump es el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



La explicación no oficial de por qué Trump ha cancelado ambos viajes por la región tiene al menos dos pilares. El primero, es que al mandatario no le gusta viajar por fuera de EE. UU. y menos si existe el riesgo de que su visita genere marchas y protestas, como sucedió cuando visitó Reino Unido durante el verano. Muy cómodo cuando está rodeado por su leal base de seguidores en EE. UU., el presidente no está en su elemento una vez abandona el país y es cuestionado.



Lo segundo es que Trump, que se describe a sí mismo como un nacionalista, tampoco encuentra mucho valor para su agenda doméstica en este tipo de viajes. Especialmente en América Latina, una región que no está entre sus principales prioridades.



A eso habría que añadir su carácter errático e impredecible, pues no resulta muy razonable que, primero acepte las visitas solo para correrse en el último momento.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68