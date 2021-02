¿Por qué demolieron el casino Trump Plaza en Nueva Jersey?

El Casino Trump Plaza, cobijo de famosos durante años y que se erigía en la ciudad de Atlantic City, en Nueva Jersey, fue reducido este miércoles a escombros en una explosión controlada que fue seguida por los aplausos de las personas que se concentraron en esta ciudad de juego de la costa este de Estados Unidos.

En apenas veinte segundos, se desmoronó la torre que un día el empresario y expresidente Donald Trump erigió como la joya de la corona de su imperio hotelero y por el que durante varias décadas pasaron músicos, actores y famosos.



"Todo el mundo, desde Hulk Hogan hasta Mick Jagger y Keith Richard, toda la gama de personalidades" pasó por este hotel, ha apuntado el director de eventos del

casino desde su inauguración en 1984 hasta 1991, Bernie Dillon, citado por varios medios locales.



El jefe de bomberos de la ciudad, Scott Evans, explicó que se colocaron cargas explosivas en lugares estratégicos de la estructura que lo sustentaba, para que el peso lo hiciera caer sobre su base de manera vertical, con una pequeña desviación hacia el noreste.



Vista de los escombros tras la demolición del Trump Plaza. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images/AFP

Sin embargo, el deslumbrante casino por el que también pasaron Madonna, Sean Penn, Barbra Streisand, Don Johnson o Muhammad Ali, entre otros muchos, no pertenecía al presidente desde el año 2016, cuando fue adquirido por el millonario Carl Icahn, junto a otro casino que el expresidente todavía mantenía en esta urbe costera.



En 2016, el grupo Icahn Enterprises del especulador de Wall Street Carl Icahn compró el Trump Plaza en un remate judicial. A mediados de junio el alcalde de Atlantic City, Marty Small, anunció la demolición del Trump Plaza por considerarlo un peligro para los habitantes. Icahn no ha anunciado qué hará con el terreno, cuya limpieza se extenderá hasta mayo.



"Estamos trabajando con Carl Icahn para traer un proyecto interesante", dijo el alcalde al diario Press of Atlantic City. "No tenemos la propiedad del terreno, ni lo controlamos. Tenemos una oportunidad única. Un terreno con vista al mar en el centro de la ciudad no aparece disponible muy seguido", añadió.

Ante el éxito del Trump Plaza, el empresario se lanzó a la construcción en 1990 del Trump Taj Mahal y dejó un poco de lado su primer y exitoso proyecto, según ha comentado al canal Abc6 el presidente de la principal sindicato de casinos, Bob McDevitt.



Desde su cierre en 2014, el Trump Plaza Casino se convirtió en un símbolo del fin de la era del juego en Atlantic City.



Pero las deudas y la mala gestión de ambos, sumado a la sobresaturación de casinos en la ciudad, obligaron al magnate a venderlos. El Taj Mahal, adquirido también por Icahn, continúa operando pero bajo una nueva marca: Hard Rock.





