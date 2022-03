Alemania espera que las sanciones adoptadas por los occidentales contra Rusia, en represalia por la invasión de Ucrania, tengan "importantes repercusiones" en su propia economía, indicó el jueves su ministro de Economía Robert Habeck.



(Lea: Expertos de EE. UU. dicen que la invasión rusa es un desastre estratégico)



"El impacto de las sanciones y de la guerra es tal que podemos temer que incluso pequeñas perturbaciones tengan importantes repercusiones" aseguró el ministro alemán.



(Le puede interesar: Octavo día de invasión rusa en Ucrania inició con nuevos bombardeos)

(Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO)

Pondremos en marcha un programa de crédito (...) para que las empresas en dificultades puedan beneficiarse de las tasas de interés favorables del Estado. FACEBOOK

TWITTER

Estos efectos son "previsibles y perceptibles ya de forma parcial" añadió y consideró que se enfrentan "a una situación de una complejidad que no se vio desde hace muchos años".



Habeck estimó que las "empresas alemanas tienen cerca de 20.000 millones de euros (22.000 millones de dólares) invertidos en Rusia", y solo "7.400 están cubiertos por las aseguradoras".



Para compensar las pérdidas, Habeck anunció que iban a desbloquear algunas ayudas para las empresas alemanas presentes en Rusia, pero sin dar más detalles sobre su monto.



Las consecuencias en Alemania del conflicto en Ucrania se producen en un momento en el que la economía del país ya estaba desde hace meses a la baja por la pandemia de coronavirus y la escasez en las cadenas de abastecimiento mundiales.



En el cuarto trimestre de 2021, el PIB germano reculó un 0,3% y, antes de la guerra en Ucrania, el Bundesbank preveía una nueva caída "sensible" de la actividad para principios de 2022. A raíz de las masivas sanciones de los países occidentales contra Rusia, importantes grupos alemanes anunciaron la suspensión de sus operaciones en este país, así como el abastecimiento de mercancías.



"Se podría temer una recesión si la economía alemana no tuviera capacidad para producir, es decir, si efectivamente se diera el peor escenario, pero somos un gobierno con capacidad de actuar, somos un país fuerte (...) y trabajamos para que eso no se produzca", dijo Habeck.

AFP

Más noticias del mundo:

- Francia incauta yate de oligarca ruso por las sanciones de la guerra

- Fiscalía rusa señala de 'extremista' la protesta contra invasión de Ucrania

- Afganos venden riñones para alimentar a sus familias