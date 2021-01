¿Por qué Trump será acusado de ‘incitación a la insurrección?

Demócratas y algunos republicanos se movían en diversos frentes este lunes para tratar de castigar a Donald Trump por promover la turba de manifestantes que se tomó el Capitolio la semana pasada y que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.



El primer paso se dio en la Cámara de Representantes, donde fue introducido un artículo con fines de destitución contra el presidente por “incitar a la insurrección”.

Paralelamente, los demócratas intentaron presentar una resolución en esta misma cámara en la que le piden al vicepresidente Mike Pence invocar la enmienda 25 de la Constitución. Esta enmienda se puede usar para inhabilitar a un presidente si al menos la mitad de su gabinete considera que el mandatario de turno no está en condiciones de gobernar el país.



La resolución, que requería un consenso unánime para avanzar de inmediato, fue bloqueada por legisladores republicanos. Pero se da por descontado que será aprobada este martes, cuando se someta a votación, pues los demócratas cuentan con la mayoría en este órgano del Legislativo.



En la medida le dan un plazo a Pence de 24 horas para inhabilitar a Trump. Si el vicepresidente no acepta, entonces procederían a votar el artículo de destitución en la plenaria de la Cámara Baja este miércoles o jueves. Si sucede, el camino quedaría abierto para que el Senado inicie el juicio político.

La situación, no obstante, seguía siendo muy incierta y generaba divisiones tanto entre demócratas como entre republicanos.



Aunque Pence no se ha pronunciado al respecto, lo más probable es que ignore la solicitud y el plazo que le ha dado la Cámara. Entre otras cosas porque no es claro si al menos tiene el apoyo de más de la mitad del gabinete.



Pero el hecho de que no haya salido a descartar el uso de la enmienda es en sí mismo una prueba de la delicada situación que enfrenta Trump. De acuerdo con diversas fuentes, ambos funcionarios no hablan desde la semana pasada y Pence al parecer sigue estremecido por las acciones del presidente ese día, cuando la turba –por instrucciones de Trump– lo buscaba dentro del Capitolio para cobrarle su falta de lealtad al no oponerse a la certificación del presidente electo, Joe Biden (algo que no tenía autoridad para hacer).

Se especula que el silencio del vicepresidente es una amenaza latente de que podría invocar la enmienda 25 si Trump continúa promoviendo la insurrección. Especialmente, a la luz de posibles nuevos disturbios previstos para el día de la posesión de Biden el próximo 20 de enero.



Tampoco hay mucha claridad sobre el inicio del juicio de destitución una vez el artículo sea aprobado. Se trata de un procedimiento muy complejo que no podría ser adelantado en los pocos días que le restan a Trump en la Casa Blanca, y los republicanos, que aún controlan el Senado, ya han dicho que no avanzaría antes del 20 de enero.



Pero a partir de ese día, los demócratas asumen el control de la Cámara Alta y son ellos los que decidirán fechas y procedimientos para el juicio.



Por otra parte, hay muchas dudas sobre la inconveniencia de que Biden –y los demócratas– arranque su gobierno con algo tan polémico como un proceso de destitución. Particularmente, porque uno de los mensajes del presidente electo para el día de su posesión es que el país debe unificarse.



Los republicanos, de hecho, han comenzado a unificarse en torno a esta idea.

En un comunicado publicado este lunes, el Comité Nacional Republicano del Congreso sostiene que si bien los hechos de la semana pasada “no tienen lugar en la democracia estadounidense” y fue un “espectáculo peligroso y lamentable”, los esfuerzos por destituir a Trump solo dividirán más el país.



“Es hora unirnos para sanar a nuestro país”, dijo el Comité.

Además, hay otros factores estratégicos que están bajo consideración. La principal prioridad para Biden, una vez se posesione, es que los funcionarios que ha nombrado para su gabinete sean confirmados rápidamente.



Así mismo, empujar un nuevo paquete de estímulo económico en el Congreso para hacerle frente al coronavirus. Pero ambos temas se verían afectados si el Senado está distraído en un juicio de destitución contra Trump pues, por ley, es la Cámara Alta la que aprueba los nombramientos y su concurso es necesario para la autorización de fondos.



Una propuesta, que ventiló el legislador demócrata James Clyburn, es no enviar al Senado el artículo de destitución de manera inmediata, sino esperar 100 días para que Biden tenga tiempo de formar gobierno y ejecutar parte de su agenda.

Si bien Trump ya no estará en la Casa Blanca, el juicio todavía sería pertinente pues si lo condenan, el expresidente quedaría inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

Y eso bloquearía su posible candidatura para las elecciones del 2024.



Pero la idea fue muy criticada por otros miembros de su partido que creen que el castigo de Trump es urgente dado el riesgo que plantea para la democracia, tanto en el presente como en el futuro.



Creen, además, que si esperan demasiado tiempo, los republicanos ya no sentirán tanta presión como la que hoy existe para que se sancione al mandatario. Algo que de por sí no es fácil pues se requieren las dos terceras partes del Senado, 67 votos para destituir a un presidente.



Y los demócratas solo tienen 50, más unos cinco republicanos que de momento han indicado que votarían a favor.



Adicionalmente, existe el riesgo de que un nuevo juicio de destitución podría darle más oxígeno a Trump y endurecer a su base de simpatizantes.

“Muchos, incluidos republicanos, saben que Donald Trump es un problema que deben contener. Pero nadie sabe cuál es el mejor camino. Si exageran en la reprimenda, podrían volverlo un mártir. Y si no hacen nada, el cáncer, antes que morir, podría hacer metástasis pues se normaliza este tipo de conductas”, afirma Edward Foley, director del programa electoral de la Universidad de Ohio.

Trump, aislado

Trump, aislado en la Casa Blanca, expulsado de Twitter y otras redes sociales que buscaron evitar nuevas incitaciones a la violencia. El mandatario republicano prevé viajar hoy a Texas para celebrar su política migratoria y la construcción del muro fronterizo con México.



En silencio desde la asonada en el Capitolio, la primera dama, Melania Trump, finalmente se pronunció el lunes sobre lo ocurrido, condenando la violencia, pero también denunciando haber sido objeto de “ataques” que no precisó.



“Me parece vergonzoso que en torno a estos trágicos eventos haya habido chismes lascivos, ataques personales injustificados y acusaciones falsas y engañosas contra mí, de personas que buscan ser relevantes y tienen temas en los que quieren avanzar”, escribió en una declaración en el sitio web de la Casa Blanca.



El Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, estaba bajo medidas reforzadas de seguridad el lunes, con una cerca de metal de unos dos metros de altura erigida alrededor del edificio. Extremistas han amenazado con nuevas acciones en los próximos días tanto en Washington como en las capitales estatales.



SERGIO GÓMEZ MASERI*

Corresponsal de EL TIEMPO en Washington

En Twitter: @sergom68



* Con información de AFP