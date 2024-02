¿Por qué a Florida se le llama el Estado del Sol?

Ubicada en el sureste de Estados Unidos, Florida se caracteriza por sus hermosas costas en el Océano Atlántico y en el golfo de México. Se trata de una soleada ciudad que es el hogar de muchas especies, por lo que se ha convertido en uno de los destinos predilectos tanto de turistas locales como internacionales que cada año acuden a sus playas y parques temáticos, además de disfrutar de todos sus tesoros naturales y atracciones culturales. Pero, ¿por qué se le llama el estado del sol?

La mayoría de las personas cuando escuchan hablar de Florida piensan en los parques temáticos de Disney o en Miami. La realidad es que se trata de un lugar lleno de muchas más joyas que disfrutar, y precisamente con la intención de que más personas pudieran conocer toda la riqueza del estado es que en la década de 1970, los legisladores decidieron darle el sobrenombre que hoy conocemos.

La razón por la que decidieron llamarlo el Estado del Sol es que la temperatura promedio es de 28 grados centígrados. Además, gran parte del territorio recibe la luz del sol prácticamente todo el año, entre ellos los cayos e islas tropicales en la parte sur, de ahí que sea uno de los destinos de millones de aves que todos los años llegan a la zona para disfrutar del clima cálido.

Si quiere comprobar si en verdad Florida ofrece sol prácticamente todo el año y se ha ganado su sobrenombre, estos algunos lugares que vale la pena visitar en el Estado del Sol, de acuerdo con Visit the USA incluyen: Los Everglades, The Dali Museum, Crystal River Manatee Tours, Castillo de San Marcos, estatua Christ of the deep, Wynwood Walls, la boya ubicada en el punto más meridional.

La boya ubicada en el punto más meridional es un atractivo turístico de Florida. Foto: visittheusa.mx

¿Cuál es el origen del nombre Florida?

Ahora ya sabe por qué y desde cuándo es que a Florida se le conoce como el Estado del Sol. Sin embargo, también hay una interesante historia detrás del nombre de esta entidad y data del siglo XVI.

De acuerdo con la industria turística de Florida, es muy claro encontrar el origen español de este estado que está lleno de referencias a su herencia, por lo que tiene diversos lugares con nombres hispanos entre ellos, Fernandina Beach, cuyo nombre fue dado en honor al rey Fernando VII en 1811. Y es que España gobernó dos veces Florida, de 1513 a 1763 y luego nuevamente de 1783 a 1821, cuando los españoles cedieron la región a Estados Unidos.

Pero, ¿por qué fue nombrada como Florida? De acuerdo con los registros históricos, Juan Ponce de León navegó cerca de las costas de Florida en abril de 1513 cuando se acercaba la Pascua de resurrección y cuando llegó a la zona bautizó a la bella y verdosa tierra como la Pascua Florida.

Además, hay muchos otros lugares que también tienen nombres hispanos como San Agustín, aunque con el tiempo se fueron transformando al inglés, por ejemplo, San Marcos de Apalachee se convirtió en St. Marks; San José, ahora es llamado St. Joseph o Port St. Joe; el río Santa María, ahora es conocido como St. Mary’s; mientras que el condado de Alachua viene del nombre La Chúa, un antiguo rancho ganadero.