¿Por cuánto tiempo otorgan la visa americana?

La visa de turista a Estados Unidos puede otorgarse con una vigencia de hasta 10 años, y es un oficial del consulado de cada país el que determina este periodo después de realizar la entrevista a quien solicita el documento.



El funcionario decidirá el tiempo de vigencia de su visa dependiendo de la información que usted, como solicitante, le facilite en preguntas relacionadas con su labor, familia, planes de viaje y estabilidad económica. la fecha de expiración del permiso puede variar si el oficial no está convencido de algún dato.



(Lea aquí: Así puede sacar la visa de turismo a EE. UU. durante la pandemia)

Si usted quiere saber por cuánto tiempo le concedieron una visa, puede hacerlo fijándose en las fechas que están ubicadas en la parte inferior:



Date of issue señala la fecha en la que fue expedido el documento.



Expires on indica el día, mes y año en que dejará de ser válido.



De igual forma puede renovar su visa de turismo (B1 y B2) hasta un año antes de que expire, y no podrá ingresar a EE. UU. después de la fecha de caducidad.

Tenga en cuenta que la fecha de vigencia del documento no es igual al tiempo que puede permanecer en el país. Cada vez que usted ingrese a Estados Unidos, un oficial de Aduanas deberá determinar el tiempo máximo de su permanencia.



Sin embargo, generalmente es dictaminado un tiempo de estancia de hasta seis meses por cada viaje al país.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Lea también

-¿Cómo puedo viajar a EE. UU. con mi hijo estadounidense menor de edad?

-¿Puedo obtener una visa de trabajo para EE. UU. durante la pandemia?

-¿Cuáles son los requisitos para salir del país con menores de edad?